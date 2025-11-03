La fotografía 'Rojo Vivo', obra de Francisco Romero, ganadora del certamen Alas del Odiel del Ayuntamiento de Huelva

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del concurso de fotografías Alas del Odiel ya tiene a sus ganadores. Tras la reunión del jurado celebrada hace unos días, el área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva ha hecho públicos a los ganadores. Concretamente, el primer premio ha recaído en la fotografía 'Rojo Vivo', obra de Francisco Romero y dotado con 500 euros; el segundo ha sido para la obra 'Atardecer en Marismas', de Antonio Aguilera y dotado con 300 euros; y el tercero para 'Entrega nupcial', de Sara Manga, dotado con 150 euros.

Una vez hechos públicos los ganadores, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha felicitado a todos los premiados y ha agradecido "la alta participación de autores y obras presentadas", de las que señalado "su gran calidad artística", y ha invitado a todos los onubenses a visitar la exposición, "que tendrá lugar del 13 al 20 de enero del próximo año en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida y en la que participarán las obras ganadoras, las menciones especiales y las seleccionadas por el jurado", ha indicado en una nota.

Respecto a los premiados, el jurado ha destacado de la obra ganadora el "excelente uso del color, con fondos rojos y anaranjados, un suave desenfoque, la profundidad de campo y el momento captado, la Canastera común en su hábitat natural, entre vegetación de salinas que refuerzan el carácter del entorno".

Asimismo, según los miembros del jurado el segundo premio ha sido elegido, "por contar con una técnica depurada así como por el poético instante captado, con el sol como protagonista, resaltando el contraste entre el movimiento de las aves migrando en el horizonte y la quietud del águila posada y refugiada en su nido, reflejo del ciclo de vida natural de las marismas".

Por último, del tercer premio han destacado "la originalidad del detalle captado, un momento del cortejo entre dos aves, charrancitos comunes, compartiendo alimentos. Los tonos suaves del fondo aíslan a las aves, haciendo que el espectador dirija la mirada hacia el centro de interés, la entrega del alimento".

Además de los ganadores, el jurado ha estimado oportuno reconocer con una mención especial a Javier Román Espinar, por la obra 'Calma en la Marisma'; a Cristina Méndez Castilla, por 'Desayuno matutino'; a Samuel Alfonso Giráldez, por 'Desayuno en paz', a Alberto Domínguez Hernández, por 'Crías Águilas Pescadoras' y a Francisco Manuel Fernández Romero, por 'Reflejos Onubenses'.

Igualmente, el jurado ha seleccionado una serie de fotografías que, junto a las premiadas y menciones especiales, formarán parte de la exposición que se abrirá al público el próximo mes de enero al ser éstas calificadas altamente por el jurado.

Se trata de la obra de Juan Mora Caro, 'Cuando calla el Odiel'; la de José Antonio Gómez Vázquez, 'Correlimos tridáctilo'; la de Santiago Alberto Pesca, 'Colores flamencos'; la de Ezequiel Castellano Pérez, por 'Alas al atardecer'; la de Carlos González Moyo, por 'Guardianes rosados'; Cinta Barroso Palma, por 'Flamencos al atardecer'; Eduardo Amores Carrasco, por 'Espátulas en vuelo'; a Daniel Gragera Ledesma, por 'Garceta común'; y a María del Pilar Álvarez Menéndez, por 'Dibujitos'.

El certamen 'Alas del Odiel' es una nueva propuesta cultural impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para destacar, a través de la creatividad visual, la riqueza de la fauna aviar del Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Esta convocatoria refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la cultura, el medio ambiente y la promoción de hábitos de ocio saludable entre la ciudadanía.