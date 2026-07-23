Los frentes del incendio de El Cerro (Huelva) "no tienen actividad" y continua la consolidación del perímetro

Efectivos del Infoca en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de El Cerro de Andévalo, ubicado en Tharsis. - Rocío Ruz - Europa Press

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha señalado que los frentes del incendio en el paraje Los Pajares de El Cerro de Andévalo (Huelva) no tienen actividad y se continúa la consolidación del perímetro con buldócer. El fuego, que ya ha superado las 1.200 hectáreas de superficie recorrida, mantiene la fase de emergencia en situación operativa 1 y el desalojo de los vecinos de Villanueva de las Cruces.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, los frentes del incendio "no tienen actividad" y sigue la consolidación del perímetro con buldócer.

Por otro lado, han explicado que en la zona sopla el viento de noroeste con fuera de entre 15 y 25 km/h, y rachas de 30-40 km/h. Asimismo, han señalado que hasta el ocaso, orbitarán dos aeronaves en tareas de vigilancia.

Además de los medios aéreos, en la zona se han desplegado más de 100 efectivos por tierra, ocho autobombas, seis buldóceres y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.

Respecto a los 384 evacuados, la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha señalado que hay 14 personas en el Cerro de Andévalo y 20 personas en Calañas, y el resto en hogares de familiares y amigos.

Por otro lado, se mantiene cortada al tráfico la carretera A-475 entre los km 11,8 y 22,4 en Villanueva de las Cruces-Alosno por el incendio.