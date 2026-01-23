Freshuelva incorpora a 46 trabajadores mauritanos dentro del proyecto piloto de migración circular

Trabajadores de Mauritania seleccionados por Freshuelva. - FRESHUELVA

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS)

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha incorporado a 46 trabajadores procedentes de Mauritania, en sus empresas asociadas, que ya se encuentran en la provincia para integrarse en la actual campaña de la fresa dentro del proyecto piloto de migración circular desarrollado entre los gobiernos de España y Mauritania.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, se trata de un programa que persigue cubrir las necesidades de mano de obra del sector agrícola onubense garantizando al mismo tiempo los derechos laborales y la plena regularidad del proceso.

Este contingente llega a Huelva en el marco del Memorando de Entendimiento en materia de migración circular, firmado el 27 de agosto de 2024 por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y las autoridades de Mauritania. El acuerdo fue igualmente refrendado en la Reunión de Alto Nivel mantenida el 16 de julio entre ambos países, donde quedó recogido en la Declaración conjunta aprobada.

Antes de su desplazamiento, los trabajadores participaron en una formación previa desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), centrada en derechos laborales, condiciones de contratación y obligaciones tanto durante su estancia como en el regreso a su país de origen. Este proceso fue supervisado directamente en Nouakchot por el director general de Gestión Migratoria, Santiago Yerga Cobos, quien destacó que estos programas "favorecen una movilidad laboral segura y beneficiosa para los países de origen y de destino".

Freshuelva valora "positivamente" la incorporación de este contingente, que forma parte del compromiso del sector con la diversificación de orígenes y el refuerzo de un modelo de contratación en origen que funciona desde hace más de dos décadas".

Este sistema, basado en la migración circular, "contribuye a garantizar la estabilidad de las campañas agrícolas, el buen funcionamiento de las explotaciones y el desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva".

La llegada de estos 46 trabajadores mauritanos se suma así a otras experiencias piloto desarrolladas en los últimos años con diferentes países, consolidando un modelo que combina seguridad jurídica, cobertura laboral y planificación en beneficio del sector de los frutos rojos y del conjunto del territorio onubense.