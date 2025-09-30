Freshuelva urge a Gobierno y Junta a firmar el acuerdo de la presa de Alcolea de Huelva

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha trasladado a los representantes de las diferentes administraciones que han pasado por su stand en Fruit Attraction la "perentoria necesidad" de que Gobierno y Junta de Andalucía firmen "de una vez por todas" el acuerdo para que puedan ejecutarse las obras para finalizar la presa de Alcolea, paralizadas desde 2017, y contar así con una infraestructura "imprescindible" para el desarrollo económico, el abastecimiento y la seguridad de la provincia de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado a los productores onubenses en el stand de Freshuelva tras presidir la inauguración de la feria. Allí, el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, le ha trasladado la "urgencia de solventar los problemas con las infraestructuras hidráulicas, con la mano de obra y con la desinfección de los suelos que acucian al sector".

De este modo, el ministro ha puesto a disposición su ministerio para ayudar a los productores onubenses en "estas cuestiones de crucial importancia para el sector".

También tuvo la oportunidad de transmitirle las mismas preocupaciones al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. Los productores onubenses han expuesto al consejero la "imperiosa necesidad" de que se culmine el acuerdo con el Gobierno central para que se reactiven las obras de la presa de Alcolea, al tiempo que se le ha trasladado la "urgente necesidad" de que se dé cumplimiento del resto de infraestructuras consideradas de emergencia y que son clave para el desarrollo, la sostenibilidad y la seguridad de la provincia, como la toma del Andévalo o Bocachanza II.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, también acompañó al sector de los frutos rojos mostrando el apoyo de la institución provincial a la promoción en la feria, acompañado de la diputada Carmen Díaz.

También han pasado por el stand de Freshuelva la eurodiputada Carmen Crespo; los diputados en el Congreso de los Diputados María Luis Faneca y Gabriel Cruz; los senadores María Eugenia Limón y Amaro Huelva; el secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González; el parlamentario andaluz Manuel Gavira; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el delegado de Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos; el director-gerente de Agapa, José Carlos Álvarez; el diputado provincial Miguel Ángel Sánchez.

Además, también han pasado algunos alcaldes de la provincia, como el de Moguer, Gustavo Cuéllar, el de Almonte, Francisco Bella; el de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor; el de Lepe, Adolfo Verano; o la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero. También ha mostrado su apoyo al sector durante esta primera jornada de Fruit Attraction el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

LAS EMPRESAS PRESENTES

Además de Freshuelva, las empresas vinculadas al sector de los berries han vuelto a apostar por su presencia en la feria y ocuparán alrededor de 1.000 metros cuadrados con sus stands en Fruit Attraction 2025.

De nuevo será el pabellón 9 el que acoja a la mayoría de las empresas del sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva, en el que Freshuelva contará también con un stand anexo de 80 metros cuadrados, concretamente el 9F06, para que se ubiquen y desarrollen sus labores comerciales las empresas asociadas Global Berry, Frutas El Pinar, Pitayas de Andalucía y Fres Molinero.

También con un espacio propio en el pabellón 9, acuden otras empresas asociadas, como Fresón de Palos, Moguer Cuna de Platero, Grufesa, Fruta de Andalucía, Plus Berries, Surexport, Doñana 1998, SAT Algaida, Surberry Growers, Masià Ciscar o Berryworld Group.

Por otro lado, las empresas Frutas Borja y Garrido y García SCA estarán en el stand de SAT Frescitrus y la empresa Bonafrú incluida en el stand de Unica Fresh. También estará en este pabellón 9 la empresa obtentora creada por diferentes empresas del sector Fresas Nuevos Materiales (FNM). Driscoll's en el pabellón 10, Frutas Esther y Frutas Maripi-Uniland en el pabellón 7, y El Pinar Medioambiente en el pabellón 5 completan la presencia en la feria de las empresas asociadas de Freshuelva.

El principal objetivo de Freshuelva con su presencia en Fruit Attraction es "seguir buscando una mayor proyección de los frutos rojos que redunde en una mayor y mejor comercialización en el mercado nacional para los diferentes berries", para lo que en esta edición de la feria se hará "una especial incidencia en las cualidades saludables y nutritivas de los berries, así como en sus posibilidades gastronómicas".

En este sentido, es "importante" resaltar los ensayos clínicos impulsados por Freshuelva que se están llevando a cabo para estudiar el efecto beneficioso que tiene el consumo de fresas en la salud. Y todo esto sin renunciar a una labor comercial siempre presente con las miras puestas en los posibles nuevos mercados que puedan abrirse a los frutos rojos onubenses, con especial incidencia en Asia, y que Freshuelva abordará en el marco del intenso programa B2B que se desarrollará durante los días del evento.

Freshuelva, que forma parte del comité organizador desde la primera edición de Fruit Attraction, ha subrayado el apoyo a la misma destacando la "importancia de acudir a este evento que crece de forma paralela a lo que lo hacen las inquietudes, avances y retos de futuro a los que de forma constante está sometido el sector de los frutos rojos, tales como la mano de obra y el agua para riego".

Fruit Attraction celebrará su decimoséptima edición con un gran despliegue, consolidándose como el "evento de referencia" para el sector a nivel global. La feria, organizada por Ifema Madrid y Fepex, registra la mayor participación de su historia con 2.500 empresas expositoras repartidas en 75.000 metros cuadrados, en un evento que espera la asistencia de más de 120.000 profesionales procedentes de 150 países. Además, por primera vez la feria incorpora los pabellones 12 y 14 de IFEMA para conseguir una distribución más eficiente por áreas geográficas.