La Fundación Atlantic Copper cumple una década de apoyo a la asociación de parálisis cerebral de Huelva

HUELVA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper ha suscrito un nuevo acuerdo de colaboración con la Asociación de Parálisis Cerebral de Huelva (Aspacehu), con el que se cumple una década de apoyo a esta entidad onubense. El convenio contempla una dotación de 6.000 euros anuales para el desarrollo de acciones de integración y mejora de la calidad de vida de este colectivo en la provincia.

El acuerdo, firmado por el director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega, y el presidente de Aspacehu, Carlos Cabaleiro, tendrá una vigencia anual prorrogable si así lo consideran las partes, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

Según ha expresado Antonio de la Vega, "la renovación de este acuerdo revalida también nuestro compromiso con Huelva y con sus gentes, porque estamos convencidos de que una empresa de la envergadura de Atlantic Copper se debe a su entorno y tiene que contribuir al desarrollo de los onubenses".

En este sentido, ha subrayado que "no podríamos ser una empresa ejemplar si no pensáramos en las personas más débiles, en todos aquellos que necesitan atención especializada y que reclaman el esfuerzo no solo de las administraciones sino también del conjunto de la sociedad". "Se trata de una cuestión de justicia social que forma parte de la esencia de nuestra Fundación", ha concluido.

Aspace Huelva es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1977 como un servicio social especializado que trabaja en favor de la integración social y mejora de la calidad de vida del colectivo de personas afectadas por Parálisis Cerebral o discapacidad afín.

En este sentido, presta servicios específicos, tanto a los asociados como a cualquier persona que solicite su ayuda e intervención. Ubicada en la barriada de Santa Marta de Huelva capital, su ámbito de actuación se extiende al conjunto de la provincia, donde se contabilizan unas 600 personas afectadas de parálisis cerebral.

SOBRE LA FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

La Fundación Atlantic Copper es una entidad sin ánimo de lucro puesta en marcha en 2009 para dar continuidad a cinco décadas de implicación social de la empresa, asumiendo la gestión y coordinación de las actividades de Responsabilidad Social externa que desarrollaba Atlantic Copper hasta ese momento y reforzándolas con nuevas iniciativas dentro de los fines que establecen sus Estatutos.

Se encarga de gestionar la presencia y participación en acciones de carácter social, educativo y de formación, así como colaborar, investigar, poner en valor y conservar el patrimonio natural, cultural, artístico e histórico de la provincia de Huelva.

La Fundación mantiene un diálogo con todos los ciudadanos y entidades que solicitan ayudas y colaboraciones enmarcadas dentro de sus fines fundacionales mediante contactos directos con sus órganos de gestión. Más de 30.000 personas se han beneficiado o participado en los proyectos impulsados o financiados por la Fundación.