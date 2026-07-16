Fundación Caja Rural del Sur entrega a Asociación contra el Cáncer de Huelva la recaudación de 'Ritmo y otras músicas'

Fundación Caja Rural del Sur entrega a la Asociación contra el Cáncer de Huelva la recaudación de 'Ritmo y otras músicas'. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Huelva, Tomás Giménez Villanueva, ha recibido la recaudación económica obtenida en el ciclo 'Ritmos y otras músicas' que organizó la Fundación Caja Rural del Sur, junto a Música Fundamental, en la pasada primavera.

Según ha indicado la fundación en una nota de prensa, en la entrega del talón estuvieron presentes el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, y la responsable de los Centros Culturales de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios Álvarez.

Es el séptimo año en que la Fundación Caja Rural del Sur incluye entre sus actividades culturales en Huelva este ciclo denominado 'Ritmos y otras músicas' con la aportación de Música Fundamental, con una programación variada y diversa, como en todas las ediciones anteriores, que ya se ha convertido en todo un clásico en Huelva.

En la de esta primavera participaron los grupos musicales 'Conjunto San Antonio'; 'Canela y Clavo'; 'Q & The Moonstones'; y, finalmente, la cantante Angela Hoodoo.