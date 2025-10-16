La Fundación Caja Rural del Sur se vuelca con la Feria del Libro de Huelva. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur volverá a participar en la edición 49 de la Feria del Libro de Huelva, que se celebrará del 17 al 26 de octubre en la plaza de Las Monjas, lo que reafirma su compromiso con la cultura, la lectura y las iniciativas solidarias.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en esta edición, la Fundación Caja Rural del Sur contará con un expositor propio en el que venderá los libros de su servicio de publicaciones, cuya recaudación íntegra se destinará a la asociación 'Érase una vez', que trabaja en el apoyo a niños con enfermedades graves, crónicas y/o raras. De esta forma, la Fundación une su actividad editorial con una finalidad social, reforzando su vocación de contribuir al bienestar de la sociedad onubense.

El director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, ha destacado que la Feria del Libro de Huelva es "un punto de encuentro con la cultura y la ciudadanía y para la Fundación supone una oportunidad única para impulsar la lectura y la solidaridad a través de nuestras publicaciones".

Por su parte, María Luisa García-Palacios, responsable de centros culturales y publicaciones de la Fundación, ha subrayado que "la presencia en esta cita literaria permite compartir el trabajo editorial de la Fundación" y, al mismo tiempo, "apoyar a causas que reflejan los valores sociales y humanos que son la base de nuestra institución".

Con esta participación, la Fundación Caja Rural del Sur refuerza su apoyo a la vida cultural de Huelva y su compromiso con las iniciativas que promueven la lectura, la solidaridad y la identidad andaluza.