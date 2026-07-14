La Gañafote Cup llevará el nombre Destino Huelva para reforzar la proyección internacional de la provincia

Presentación de la incorporación de la marca Destino Huelva a la identidad oficial de la Gañafote Cup. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gañafote Cup inicia una nueva etapa con la incorporación de la marca Destino Huelva a su identidad oficial. La alianza presentada este martes por la Diputación de Huelva y la organización del torneo permitirá que el nombre de la provincia acompañe al campeonato en todas sus competiciones y fases previas internacionales, reforzando su proyección como destino deportivo, turístico y familiar.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación, David Toscano, y el director general de la Gañafote Cup, Joaquín Rasco, han presentado este martes la nueva identidad del torneo en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín.

Durante el acto, David Toscano ha destacado que esta alianza permitirá aprovechar la dimensión internacional alcanzada por el torneo para "seguir proyectando la imagen de Huelva y atraer a miles de familias a través del deporte". En este sentido, el presidente ha recordado que para una provincia que lleva a gala ser el origen del fútbol en España, iniciativas como la Gañafote Cup "contribuyen a mantener vivo ese legado".

"Huelva es la cuna del fútbol español. Aquí comenzó la historia de este deporte en nuestro país. Y, gracias a la Gañafote Cup, Huelva también ayuda a escribir la historia de muchos de los futbolistas del futuro", ha expresado.

Asimismo, ha subrayado que la incorporación de la marca Destino Huelva permitirá que el nombre de la provincia viaje durante todo el año con el torneo, acompañándolo también en sus fases previas internacionales y reforzando su presencia en nuevos mercados.

Por su parte, Joaquín Rasco ha señalado que esta nueva etapa supone un impulso para "seguir consolidando el crecimiento del proyecto" y ha agradecido el respaldo de la Diputación para hacer posible esta alianza. "Llevar el nombre de Destino Huelva en todas nuestras competiciones es un orgullo y una responsabilidad, porque nos convierte en embajadores de una provincia que tiene mucho que ofrecer."

Con más de 7.600 jugadores, más de 400 equipos procedentes de 22 países y la participación de más de una veintena de municipios, el torneo se ha consolidado como uno de "los principales referentes" internacionales del fútbol base y como uno de los acontecimientos deportivos con "mayor impacto para la provincia".

La incorporación de la marca Destino Huelva permitirá "reforzar esa proyección durante todo el año" y "consolidar esta alianza como una herramienta estratégica para la promoción exterior de Huelva".