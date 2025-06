García (PSOE-Huelva) dimite del Consejo de Administración de Giahsa y afirma que la MAS está "secuestrada"

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bonares y representante del PSOE en Giahsa, Juan Antonio García, ha presentado su renuncia como representante en el Consejo de Administración de Giahsa por "coherencia" y ha afirmado que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y Giahsa "están secuestrada en connivencia con los ayuntamientos que entraron de forma irregular e incumpliendo los estatutos con solo el ciclo en alta y ha manifestado su "desconfianza" por "la opacidad y la falta de transparencia de la gestión de la dirección del PP".

Así lo ha indicado el socialista este jueves en una rueda de prensa, en la que ha señalado "irregularidades" como "la publicación del 7 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) donde informaron de una publicación definitiva y quisieron, inmediatamente, cobrar el tarifazo, sin cumplir los requisitos preceptivos de 30 días de audiencia pública para que todos pudieran presentar alegaciones".

Ante ello, el PSOE presentó un recurso y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "ha suspendido esta publicación", por lo que tuvo que ser publicada de nuevo el día 22, "ya como corresponde", con "un periodo de alegaciones de 30 días", toda vez que ha señalado que esto "tiene que ir de nuevo a un nuevo Pleno de la Mancomunidad" donde esperan "ser capaces de convencer al máximo número de ayuntamientos para que voten en contra", aunque considera difícil que las propuestas del PSOE salgan adelante "ya que cuentan con los votos de los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Cartaya o La Palma del Condado", que "pueden tomar decisiones importantes sin que les afecte a ellos".

Por otra parte, García ha criticado que "se haya realizado el pago de más de 1,4 millones de euros de un canon de 2010-2019 al Ayuntamiento de Almonte, con carácter retroactivo, sin ningún tipo de soporte jurídico que lo pueda avalar", puesto que "las condiciones que han tenido todos los ayuntamientos para poder cobrar el canon anual o de forma acumulada, y que se aprobó en pleno en el año 2010, fueron tener el título formal de la concesión, la cesión efectiva de los bienes de dominio público, es decir, las redes y garantías jurídicas y económicas reflejadas en dicho título" y "el Ayuntamiento de Almonte no presentó esta documentación hasta diciembre de 2019 para hacerla efectiva en enero del 2020".

El socialista ha lamentado que, además, "no se recibió este información en el Consejo de Administración", de forma que los ayuntamientos del PSOE tuvieron que "fiscalizar y encontrar esta información rebuscando un expediente incompleto que no se presentó, ni se aportó informe de gestión ni informe de auditoría", pero "sí se veía que había algunas partidas de gasto extraordinario que eran excesivas".

"Tras cuatro peticiones a través de la sede electrónica al director ejecutivo y al presidente de la MAS y con amenazas de recurrir directamente a acciones judiciales por falta de información y de documentación hacia un miembro del Consejo de Administración, es cuando se nos presenta el convenio, firmado en julio del año 2024, del que no tenía conocimiento nadie, firmado por el presidente de la MAS y por el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Almonte, donde llegan al acuerdo de cobrar en seis pagos, cuatro que se han hecho ya, tres en 2024 y tres en 2025", ha señalado.

Por ello, García ha explicado que ha registrado un escrito "instando a que se anulara el asiento contable, a que se reformularan las cuentas que ya se habían formulado en el Consejo de Administración sin tener conocimiento de este convenio, que hubiera un informe exterior totalmente independiente, un informe también del secretario y que se le diera conocimiento a todos los miembros consejeros por la relevancia y la importancia que tiene esta información".

En este sentido, el socialista ha acusado a Giahsa y la MAS de "opacidad y falta de transparencia" por "este tipo de actuaciones" y ha remarcado que por ello dice que "están secuestradas". "Tiene perfectamente marcada una hoja de ruta con un objetivo muy claro, producir el caos, propiciar que se vayan ayuntamientos, decir luego que no funciona, que no es rentable y privatizar".

"Este es un instrumento que los socialistas construimos, creamos, aportamos, participamos, para que hubiera una mancomunidad solidaria entre pueblos pequeños y pueblos grandes, con la misma representación y que pudiéramos dar un servicio de calidad del ciclo integral del agua y los residuos, un servicio esencial y básico al mejor precio, por eso estamos en contra del tarifazo y por eso estamos en contra de que se actúe de la manera que se está actuando", ha dicho.

RENUNCIA COMO CONSEJERO POR "COHERENCIA"

Así las cosas, alcalde de Bonares ha presentado su renuncia este miércoles como representante del PSOE en el Consejo de Administración, "al igual que hizo el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino" tras "intentar explorar una vía más intentando llegar al diálogo y de convencer de no hacer el tarifazo", pero considera que "no puede seguir por coherencia política" en un Consejo de Administración "que no informa y oculta informaciones que son muy importantes, que conlleva responsabilidad para los miembros del consejo" y donde "continuamente" está "votando en contra de los acuerdos".

"Pero el Partido Socialista va a estar al lado de los vecinos y usuarios y de los trabajadores, defendiendo, intentando recuperar otra vez la esencia de esta mancomunidad y el PP nos va a tener enfrente, porque si va a seguir siendo esta la manera de funcionar y no son capaces de llegar a consenso y diálogo, lo intentaremos con el relato, con el argumento, con escrito, pero si eso no sirve, nos iremos a los recursos que hagan falta, y ya son cuatro los que tenemos presentados y ayer recibimos ya el primero donde nos dan la razón y se suspende el tarifazo", ha subrayado García.

Finalmente, ha enfatizado que "este es el guion del PP, privatizar la empresa pública" pero que el PSOE "va a seguir trabajando para que esta empresa, esencial en la provincia de Huelva, sea lo que en principio fue y lo que hemos ido construyendo con la unanimidad de todos" y ha acusado al PP de "incumplir todo lo que dijeron".