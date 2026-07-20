Gaviño (PSOE Huelva) niega "presiones" a compañeros y acusa a PP de "distraer y no hablar de los fallos de su gestión"

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha negado "presiones" a compañeros dentro de una supuesta operación para que él entrara en el Ayuntamiento de la capital mediante la renuncia de concejales de su partido, toda vez que ha acusado al PP de "estar distraído con este tema y no hablar de los fallos de su gestión".

A pregunta de los periodistas, Gaviño ha asegurado estar "absolutamente tranquilo", porque las estrategias de su partido "se hablan ejecutiva, en asamblea, en distintas reuniones, y no se esconde nada a nadie ni es nada impuesto a nadie". "Se habla y se debate, y se toman las decisiones que se tengan que tomar, y el día que haya algo que informar, se informará".

Además, ha garantizado que se "han comentado todas las circunstancias", pero "presiones no ha habido nunca en este partido, no se presiona la gente para tomar decisiones", sino que las toman libremente".

"Esos tiempos de imponer, de amedrentar, va más en otras líneas. Y creo que con eso lo que se pretende es ocultar lo verdaderamente importante. Intentan achacar imposiciones y juzgadas no democráticas a aquellos que han aprovechado el hecho deleznable de que una persona grave una conversación privada, que después acaba en manos de un periodista y un medio lo publique y que un único partido haya salido a hablar. Me parece deleznable las tres posiciones: quién graba, quién publica y difunde y quién comenta", ha aseverado.

Por otro lado, ha señalado que ha esperado "unos cuantos días" para comparecer porque era "lógico no entrar en esa vorágine que planteaba un partido político sobre un tema que tiene el alcance que tiene".

"Y como el Partido Popular estaba muy distraído en hablar de eso y no hablar de los fallos de su gestión, nosotros los hemos puesto por delante, porque creemos que es mucho más importante. Lo que le importa a la gente del día a día, lo que les modifica, lo que les afecta su vida, que el hecho de que el PP quiera centrar el discurso político en una situación", ha enfatizado.

Por otro lado, ha subrayado que el PP "no va a marcar ni las ruedas de prensa ni el discurso ni lo que es de interés de los ciudadanos", ya que "si fuera ilegal, el Partido Popular ya habría ido a los juzgados a denunciar algo".

Al respecto, ha indicado que el Partido Popular en estrategias políticas "no es precisamente el que pueda dar ejemplo" porque en la pasada legislatura de los 58 diputados del PP dimitieron 22 para que entraran otras personas por los intereses que tuviera el Partido Popular". "El Partido Popular, que en esta provincia nos regaló a tres candidatos a alcalde en las últimas elecciones municipales y después los borró del mapa por una estrategia política interna, que quiso que esos alcaldes dejaran de serlo aunque eran el cartel y lo que votó la gente", ha abundado.