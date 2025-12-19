Gavira (Vox) lamenta el "abandono" de la provincia en infraestructuras: "A este paso, Huelva nunca"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (derecha), junto al presidente de la FOE, José Luis García-Palacios. - VOX

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha apoyado, durante su visita a Huelva, el minuto de silencio que la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha realizado como acto de denuncia del "abandono que sufre la provincia de Huelva en materia de infraestructuras".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gavira ha criticado que los "problemas" de infraestructuras en la provincia "son responsabilidad de populares y socialistas que siempre han hecho las mismas promesas y el resultado es el mismo de siempre". Por ello, el portavoz de Vox se ha preguntado que "Huelva, cuándo", porque, según ha subrayado, "a este paso Huelva nunca".

En su visita, Gavira ha asistido al desayuno informativo organizado por el grupo provincial y ha asegurado estar "muy contento de volver" a Huelva aunque con "la tristeza de que cuando uno viene siempre nos dicen las mismas cosas", es decir, "siempre nos dicen que es una provincia aislada y olvidada". "Al final parece una provincia transparente para quienes nos gobiernan que son el Partido Popular y el Partido Socialista", ha sentenciado.

El portavoz de Vox ha lamentado "los problemas de infraestructura que tiene esta tierra" entre los que ha mencionado "problemas ferroviarios, de carretera, de infraestructura hídricas o sanitarias".

Del mismo modo, Gavira ha criticado que "van pasando los años y Huelva sigue teniendo los mismos problemas de siempre". Por ello, el portavoz de Vox en Andalucía ha afirmado que "ya está bien de decir solamente las carencias", sino que hay que "responsabilizar y señalar a los culpables de que esa situación se siga dando".

"El PP, en las infraestructuras que son competencia autonómica, y Sánchez y su ministro Puente, en relación con las infraestructuras que dependen del Gobierno de España, lo que están haciendo es engañar a los onubenses", ha añadido.

Finalmente, el portavoz del partido de Abascal ha pedido a los onubenses que "responsabilicen con su voto cuando llegue el momento al PP y al PSOE" porque "Huelva es una tierra que podría ser muy rica y de muchas oportunidades", pero "desgraciadamente ni populares ni socialistas lo ven así y lo único que pretenden es tener la provincia aislada y olvidada".