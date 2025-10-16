El Gobierno abrirá las convocatorias "necesarias" para que "ningún" agricultor se quede fuera de las ayudas de Doñana

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha afirmado este jueves que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico abrirá las convocatorias "que sean necesarias" para que "nadie" se quede fuera de las ayudas a la renaturalización de cultivos asociadas al Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, destinadas a los agricultores y de la que ya se ha convocado la primera por valor de 28,5 millones de euros para este año, con un alcance de hasta 400 hectáreas.

Así lo ha manifestado el secretario de Estado en atención a medios antes de participar en Almonte (Huelva) en el pleno extraordinario que celebra este jueves el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.

Allí, Morán ha explicado que "de acuerdo con la petición del colectivo de los agricultores", se determinó un mecanismo de convocatoria "inicialmente en tres plazos", es decir, "tres convocatorias sucesivas", para que "aquellos que no estuviesen en condiciones de poder acceder a la convocatoria en el primer tramo tuviesen la posibilidad de regularizar sus situaciones de tal manera que en convocatorias sucesivas pudiesen acceder a las ayudas".

En este sentido, el secretario de Estado ha señalado que "la previsión sería convocar un segundo tramo en el primer semestre del próximo año". "El primer tramo es en este semestre, el segundo tramo en el primer semestre del próximo año y en el segundo semestre del 2026 la tercera de las convocatorias", ha remarcado.

"Si aún así se diese la circunstancia de que alguien, por no poder llegar a tiempo, quedase fuera del marco de la convocatoria y fuese necesario hacer una convocatoria posterior, y en su momento lo anunció la vicepresidenta tercera del gobierno, se haría una nueva convocatoria y las que fuesen necesarias para que nadie quedase fuera de ese marco. Este era en estos momentos la parte más esperada en relación con el Marco de Actuaciones y creo que en estos momentos queda ya definitivamente despejado", ha enfatizado.

Morán ha admitido que esta convocatoria era "uno de los ejes centrales del plan de actuación" para "la reversión de aquellos terrenos que en su momento fueron puestos en uso fuera del marco normativo que los ampara" y ha recordado el Consejo de Ministros "dio el visto bueno a la convocatoria que tiene que llevar a cabo la Fundación Biodiversidad" que "ya ha abierto el plazo de consulta a su patronato", de forma que "concluye el día 22" y que, inmediatamente después, la fundación "publicará la convocatoria de las ayudas en una primera fase".

Igualmente, el secretario de Estado ha apuntado que quería aprovechar la celebración del pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana para "rendir cuentas" sobre el avance de los marcos de actuaciones, tanto el socioeconómico como el ambiental, ha indicado que "en estos momentos están en unos niveles de ejecución que se mueven en el entorno del 45%, tanto del marco socioeconómico como del marco ambiental en la ejecución de proyectos y en inversiones".