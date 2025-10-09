El Gobierno adjudica más de un millón de euros de las ayudas del Perte Agro a la firma Sánchez Romero Carvajal (Huelva)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID/HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado, en resolución provisional, 41 nuevas ayudas de la segunda convocatoria del Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte) Agroalimentario, por valor de 13,3 millones de euros en subvenciones, y entre las empresas adjudicatarias destaca la de Sánchez Romero Carvajal (Huelva), con más de un millón de euros.

Las actuaciones se desarrollarán en diez comunidades autónomas y beneficiarán a 36 empresas diferentes, según ha informado este jueves el departamento dirigido por Jordi Hereu.

Entre las empresas adjudicatarias destacan también Anitin Panes Especiales (Valencia), que obtiene cerca de 2,5 millones de euros, e Industrias Cárnicas Lorente (Cuenca), con más de un millón de euros.

Además, Carnes Frescas Hermanos Molina (Murcia), con 885.000 euros, y Almendras Llopis (Alicante), con casi 630.000 euros, también figuran entre las beneficiarias.

El objetivo de este Perte, según Industria, "es fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario en España, favoreciendo el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, pensando, especialmente en las pymes".

La primera convocatoria del Perte Agro adjudicó 182 millones de euros a 286 proyectos primarios de 224 empresas.

El pasado mes de agosto, el Ministerio de Industria y Turismo también aprobó la adjudicación provisional de otros 30 nuevos proyectos del Perte Agroalimentario, por valor de 14,5 millones de euros, correspondientes a la segunda convocatoria.