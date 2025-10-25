El Gobierno destaca las actuaciones de la línea Huelva-Sevilla para "potenciar" el tráfico de mercancías

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha destacado las actuaciones que se están realizando para "potenciar" la línea Sevilla-Huelva, perteneciente a la red básica del Corredor Atlántico, para el tráfico de mercancías con origen y destino el Puerto de Huelva. Así ha respondido a una pregunta del PP en el Congreso de los Diputados sobre las "medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo para potenciar esta línea".

En este sentido, el Ejecutivo ha resaltado que se están ejecutando los apartaderos de 750 metros en Salteras y Escacena, a través de un Convenio con la Autoridad Portuaria de Huelva. Además, se encuentran en fase de ejecución dos contratos para la renovación de traviesas en dos trayectos de la línea, por más de tres millones de euros.

La primera consiste en actuaciones en diferentes tramos de Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Huévar del Aljarafe, Aznalcázar, Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo, en Sevilla; y Escacena del Campo, en Huelva. La segunda se desarrolla entre Escacena y San Juan del Puerto, en 30,6 kilómetros, al paso por La Palma del Condado, Villarrasa, Niebla, San Juan del Puerto y Trigueros, en Huelva.

Respecto a las medidas que se llevan a cabo para el mantenimiento de la vía y, por tanto, de la prevención de incidentes, Adif destina anualmente parte de sus recursos al mantenimiento de los distintos subsistemas, que incluyen tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, así como actuaciones de mejora.

Cabe señalar por último, que en enero de 2025, Adif Alta Velocidad y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado un préstamo de 350 millones de euros para invertir en la renovación, mejora, seguridad, sostenibilidad y resiliencia de las infraestructuras ferroviarias de las redes convencional y de alta velocidad en España.

Las inversiones permitirán acometer múltiples planes de actuación en todo el territorio nacional, reforzando los niveles de servicio y el atractivo del transporte ferroviario, en definitiva, fomentando la transición hacia modelos de transporte más sostenible.

INCIDENCIA

Por otro lado, el PP también ha preguntado en el Congreso de los Diputados sobre las causas técnicas concretas de la avería de catenaria ocurrida el 10 de agosto entre Niebla y La Palma del Condado en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla. En este sentido, el Gobierno explica que las causas técnicas concretas de la avería de la catenaria han sido "el corte de hilo de contacto por cortocircuito al posarse en pararrayos un pájaro de grandes dimensiones".

Además, en otra pregunta sobre "medidas previstas para acabar con la reiterada cadena de incidencias y garantizar un servicio ferroviario seguro, moderno y fiable para la provincia de Huelva", desde el Gobierno se insiste en que Adif trabaja de "forma planificada, protocolizada y coordinada con todos los intervinientes en la actividad de transporte ferroviario".

"Están implicados aspectos relacionados con la seguridad ferroviaria, el confort de viajeros o las necesidades de recuperar la normalidad del plan de transporte. En caso de incidencias la forma de actuar queda regulada en los planes de contingencias, y se coordinan desde los Centros de Regulación de Tráfico y el Centro de Gestión de Red H24, en contacto con los Centros de Protección y Seguridad y con empresas ferroviarias entre otros", detallan.

En cumplimiento de la legislación ferroviaria, y la de emergencias, Adif-Adif AV, a través del área de Tráfico, "elabora, actualiza, registra ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y aplica un Plan de Contingencias (PC) ante cualquier incidente que pueda surgir en la red, coordinado con el Plan de Autoprotección y Emergencias que elabora el área de Seguridad y Autoprotección", con el que se "pretende dar una respuesta integral a cualquier emergencia que afecte a Adif y/o Adif-Alta Velocidad, independientemente de que afecte o no al tráfico ferroviario".

A su vez, las empresas ferroviarias elaboran de forma coordinada y alineado con el PC de Adif-Adif AV sus planes de contingencias. El PC de Adif-Adif AV "tiene en cuenta todas las posibles incidencias de la red, clasificadas y detalladas en Anexos, y protocoliza la forma de actuar. Las medidas incluyen la gestión de la información, los canales de comunicación, la activación de recursos de actuación e intervención, la planificación de las tareas para normalizar el tráfico y la gestión de planes alternativos de transporte, todo ello coordinado con los diferentes actores que se vean involucrados".

Así, las principales actuaciones que Adif está llevando a cabo en la provincia de Huelva son la Alta Velocidad-LAV Sevilla-Huelva, que se encuentra en fase de licitación los proyectos de plataforma de los cinco tramos que conforman la futura línea y, por otro lado, la Red Convencional.

Por otro lado, señalan que desde el punto de vista del material, Renfe trabaja "continuamente en planes de mejora para la fiabilidad y disponibilidad del material con refuerzos de plantilla en las bases de mantenimiento". "Se trabaja con planes de acción concretos, acompañamiento de los trenes con personal técnico, revisión en profundidad de los equipos del tren, penalizaciones contractuales con fabricante y mantenedor, así como pruebas de mejora del comportamiento de determinados equipos", añaden.

Además, "con objeto de mejorar en la fiabilidad y puntualidad "en los servicios en general, las medidas tomadas son a los mantenedores se les solicita que "reconozcan todos los trenes que, estando previamente estacionados en las Bases de Mantenimiento, se incorporan a servicio comercial". Con esto "se pretende anticipar a cualquier incidencia previo a la recepción por parte del maquinista".

Con el nuevo material incorporado, además de la implementación de un paquete de medidas encaminadas a "mejorar la fiabilidad dentro del marco de la garantía", se ha cambiado el mantenimiento preventivo de primer nivel a horario nocturno, con lo que "se ha conseguido que a primera hora de la mañana haya más trenes revisados y disponibles".

Por otro lado, se han centrado las labores de mantenimiento en las intervenciones, en horario nocturno con el mismo fin del punto anterior. Se tiene contacto con todos los mantenedores para desarrollar un paquete de acciones de "mejora de fiabilidad y disponibilidad, de cara a las posibles incidencias", se han realizado protocolos de atención e información a viajeros, destacando en lo referente a material de viajeros y su asistencia.

Además, se establece un operativo de bloqueo de plazas, en trenes "ante la posibilidad de que fuera necesaria la reubicación de los viajeros". También, en este sentido, Renfe ha programado un plan organizativo de material y recursos humanos en los puntos estratégicos en caso de incidencias, "incrementando la presencia de personal en dichas zonas, en previsión de realizar las acciones de asistencia en el menor tiempo posible".