El Gobierno destaca la certificación de sostenibilidad y excelencia de la gamba blanca de Punta del Moral (Huelva)

AYAMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha felicitado públicamente a la Organización de Productores de Pesca Punta del Moral (OPP80) por haber obtenido la certificación internacional 'Friend of the Sea', que acredita la sostenibilidad de la gamba blanca de Ayamonte (Huelva), todo un emblema del litoral onubense.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social 'X', el ministro ha expresado su reconocimiento a la entidad ayamontina, destacando que "este sello reconoce su compromiso con la pesca sostenible" y ha dado su "enhorabuena por este logro".

En una nota, la organzización ha destacado que la felicitación ministerial "pone en valor el esfuerzo de la flota onubense" por desarrollar una pesca "responsable y respetuosa" con el medio marino, y subraya "el papel de Andalucía como referente en sostenibilidad pesquera". "Para nuestra organización, este mensaje del ministro Planas supone un reconocimiento muy importante. Detrás de esta certificación hay años de trabajo, innovación y compromiso con el mar", ha señalado el gerente de la OPP Punta del Moral, Alonso Abreu.

La OPP Punta del Moral se convirtió hace unos días en la primera entidad andaluza y la segunda en España en obtener la certificación 'Friend of the Sea', uno de los sellos "más prestigiosos" del mundo en materia de pesca sostenible, promovido por la World Sustainability Organization (WSO).

Este reconocimiento avala que la gamba blanca de Ayamonte (Parapenaeus longirostris) procede de una pesquería gestionada con criterios medioambientales exigentes: respeto a los ecosistemas marinos, control de capturas accesorias, eficiencia en el uso de recursos y trazabilidad total del producto desde el barco hasta el consumidor final.

La Organización de Productores Punta del Moral (OPP80) agrupa a armadores y pescadores del puerto ayamontino "que llevan años apostando por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la valorización del producto local". A través de su plataforma digital www.lonjadeayamonte.es, la entidad comercializa marisco fresco con envío a toda España en menos de 24 horas, "reforzando su modelo de pesca responsable y proximidad directa con el consumidor".

"Nuestra gamba blanca representa la historia, el trabajo y el respeto de una comunidad entera hacia el mar. Que el ministro Planas haya destacado ese compromiso es motivo de orgullo para todos los que formamos Punta del Moral", ha concluido Abreu.