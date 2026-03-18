Gobierno destina 516.000 euros del PFEA a Valverde (Huelva) y financia el 50% de la reparación integral de una avenida

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en su visita a las obras del PFEA en Valverde del Camino. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado Valverde del Camino junto a la alcaldesa, Syra Senra, para supervisar diversas actuaciones que se desarrollan en el municipio con financiación del Gobierno de España, entre ellas las obras incluidas en el Programa de Fomento Agrario (PFEA), a las que se han destinado 516.000 euros y otros proyectos subvencionados a través de distintas líneas estatales como la reparación integral de la avenida de la Constitución, financiando al 50% del presupuesto total.

En este sentido, la subdelegada ha conocido el desarrollo de estas iniciativas, que tienen como objetivo mejorar infraestructuras y servicios públicos del municipio, al tiempo que contribuyen a la generación de empleo. En el marco del PFEA 2025, Valverde del Camino desarrolla varias actuaciones de interés municipal, que permitirán la contratación de 253 trabajadores y generará 4.325 peonadas, según ha indicado la Subdelegación en una nota.

Entre ellas, se encuentra el proyecto 'Obras forestales en montes municipales de Valverde del Camino', con una aportación estatal de 53.471 euros, lo que permitirá la contratación de 37 trabajadores y la generación de 609 peonadas.

Las actuaciones incluidas en este proyecto se basan en los planes técnicos de ordenación de los montes Gamonosa, Castaño y Rivera, Sierra de Rite y El Saltillo, que son de propiedad municipal, y consisten en desbroces de áreas recreativas de 'La Melera', y 'Los Toscones', desbroce selectivo en monte publico El Santillo, realización de áreas cortafuegos en 'Lomero Llano' y desbroces en los márgenes de la vía verde 'Los Molinos de Agua', la carretera del embalse 'Los Silillos' y paraje de 'Ballesteros'.

Asimismo, se está ejecutando el proyecto 'Obras de mantenimiento de infraestructuras y espacios público municipales', en distintas zonas del núcleo urbano, con una subvención de 412.640 euros. Esta actuación permitirá la contratación de 188 trabajadores y la generación de 3.206 peonadas.

Otro de los proyectos incluidos en el programa es la creación de un Centro de refugio temporal de animales abandonados, una infraestructura que permitirá trasladar esta actividad desde las actuales instalaciones municipales, ubicadas en el antiguo matadero, a un espacio más adecuado para el cuidado y atención de los animales.

Este proyecto contempla la habilitación de un recinto de aproximadamente 5.000 metros cuadrados en la parcela municipal denominada 'El Socavón de la Mariana', donde se construirán dos módulos de perreras y un pequeño almacén para material. La actuación, que cuenta con una subvención de 50.160 euros, permitirá la contratación de 28 trabajadores y la generación de 510 peonadas.

De este modo, la subdelegada ha destacado que le PFEA es una herramienta "fundamental" para apoyar a los municipios, "mejorar sus infraestructuras" y, "al mismo tiempo, generar empleo para los trabajadores del ámbito rural". En este sentido, ha subrayado que estas actuaciones "demuestran el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo de nuestros municipios y con la mejora de la calidad de vida de sus vecinos".

REPARACIÓN INTEGRAL DE UNA AVENIDA

Rico también ha puesto en valor la inversión que el Gobierno de España destinará a la reparación integral de la avenida de la Constitución en Valverde del Camino. Esta actuación, cuyo presupuesto total asciende a 613.488 euros, será financiada al 50% por la Secretaría de Estado de Política territorial, y consistirá en la repavimentación de la superficie de todo el trazado, mediante el fresado de la capa de rodadura existente y su reposición con material asfáltico compactado.

Además, con el objetivo de evitar la acumulación de agua en la rotonda del Boto, el proyecto contempla la corrección de las pendientes hasta el puente de 'La Charca' y la supresión del paso de peatones elevado, que actualmente actúa como dique e impide la correcta evacuación del agua.

La subdelegada ha destacado que esta inversión permitirá mejorar la seguridad vial y el estado de uno de los principales ejes del municipio, "dando respuesta a una demanda importante de los vecinos y contribuyendo a modernizar las infraestructuras urbanas de Valverde del Camino".