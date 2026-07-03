El Gobierno habilita cinco millones de euros para garantizar vivienda a temporeros de Palos y Moguer (Huelva)

Archivo - Temporeros de Ecuador en la campaña de la fresa y los frutos rojos de Huelva. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS - Archivo

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que lidera Isabel Rodríguez, ha habilitado una inversión de cinco millones de euros para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores y trabajadoras temporeras en los municipios de Palos de la Frontera y Moguer (Huelva), en el marco de actuaciones del Gobierno de España para Doñana.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, con este presupuesto se prevé financiar en ambos municipios proyectos orientados a la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas dignas de carácter público permanente para personas temporeras durante las campañas agrícolas.

En el año 2025, el Ministerio ya invirtió cinco millones de euros para este tipo de actuaciones en los mismos municipios y, además, en Lucena del Puerto.

El Proyecto de Real Decreto que regula estas ayudas comienza este viernes su plazo para la aportación pública, que se extenderá hasta el 14 de julio de 2026, y que contribuye a la consecución de los objetivos de la línea 13.4 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana en 2026.

En dicho decreto se señala que en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana se constata una situación de "necesidad habitacional y de insuficiencia de vivienda digna para las personas trabajadoras temporeras agrícolas". Ante esta "realidad", el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana impulsa un plan específico de actuación y financiación dirigido prioritariamente a los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, "donde esta problemática se presenta con mayor intensidad".

La construcción y rehabilitación de viviendas destinadas a personas trabajadoras temporeras para su utilización durante las campañas agrícolas, así como la creación y consolidación de una red de albergues y alojamientos específicamente concebidos para este fin, constituyen una "manifestación concreta de los principios que inspiran la acción del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana".

Asimismo, el texto indica que el Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana identifica entre sus objetivos prioritarios la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras temporeras agrícolas.

Al respecto, la actividad agrícola del entorno de Doñana genera "importantes necesidades estacionales" de mano de obra, lo que exige disponer de soluciones habitacionales "adecuadas" que "garanticen condiciones de alojamiento compatibles con la dignidad de las personas, la salud pública y la sostenibilidad territorial".

Dentro de este Marco, la línea 13 se refiere a la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de las personas temporeras agrícolas, y el apartado 13.4 regula específicamente el acceso al alojamiento digno.

Tanto el Defensor del Pueblo como su homólogo andaluz han reiterado la "necesidad" de "atender la situación de las personas que residen en asentamientos precarios, carentes de infraestructuras sociales y sanitarias, así como de servicios básicos esenciales".

De acuerdo con todo lo anterior, el 30 de mayo de 2025 se suscribió el 'Acuerdo Interministerial de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de 5 Vivienda y Agenda Urbana para la realización de las actuaciones previstas en la línea 13 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana', con el objeto de establecer un marco de cooperación entre ambos departamentos.

Este acuerdo abarca las anualidades de 2025, 2026 y 2027, según disponibilidad presupuestaria, y tiene por finalidad la implementación de actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de las personas trabajadoras temporeras agrícolas en los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

De acuerdo con la línea 13.4 del Marco, una vez financiadas las intervenciones inmediatas y temporales, las actuaciones previstas en el presente real decreto se orientan a la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas dignas de carácter permanente para personas trabajadoras temporeras durante las campañas agrícolas, en los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, así como a la creación de una red de albergues y alojamientos específicamente destinada a esta finalidad en los mismos.