El gobierno local lleva al Pleno dos mociones para criticar "el abandono de Huelva por parte del Gobierno"

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha presentado este miércoles las dos mociones que el equipo de Gobierno defenderá en el próximo Pleno Municipal, previsto para el martes 28 de julio, con el objetivo de reclamar al Gobierno de España una "respuesta urgente" al "deterioro" de las infraestructuras y servicios de titularidad estatal en la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, entre las medidas planteadas destaca la petición de gratuidad inmediata del servicio ferroviario cuando los retrasos superen los 30 minutos o el viaje tenga que completarse en autobús, incluyendo la devolución íntegra del importe abonado por los usuarios.

En este sentido, Arias ha asegurado que "las dos mociones comparten un mismo diagnóstico: el abandono sistemático de Huelva por parte del Gobierno de España, tanto en el cuidado de sus propios terrenos e infraestructuras como en la garantía de un servicio ferroviario digno para los onubenses".

De este modo, ha señalado que "mientras el Gobierno exige a los ciudadanos el cumplimiento estricto de sus obligaciones, incumple sistemáticamente las suyas con Huelva", reclamando que "cumpla con la ciudad igual que exige a cualquier vecino mantener en condiciones sus propiedades".

La primera de las iniciativas plenarias reclama al Gobierno de España un plan de actuación para el mantenimiento y limpieza de los terrenos, edificios e infraestructuras de titularidad estatal existentes en Huelva.

El portavoz municipal ha recordado el incendio registrado el pasado 7 de julio en unos terrenos de Adif situados en la calle Valverde del Camino, en el barrio del Matadero, así como "el estado de abandono" que, según ha señalado, "presentan numerosos solares públicos, con maleza, escombros y vallados deteriorados".

Asimismo, la moción incluye la petición de "actuaciones urgentes" para mejorar el estado de las carreteras H-30 y H-31, especialmente en lo relativo al firme, los arcenes, la iluminación y la señalización, además de reclamar información sobre la situación de "obras estatales paralizadas", como el Archivo Histórico Provincial o la rehabilitación de la Subdelegación del Gobierno en la Gran Vía.

Entre los acuerdos que el equipo de Gobierno propone al Pleno figuran instar a Adif al desbroce, limpieza y vallado "inmediato" de sus terrenos; solicitar un inventario completo de los bienes estatales en la ciudad con su estado de conservación; exigir "actuaciones urgentes" en las carreteras H-30 y H-31; reclamar información pública sobre los plazos de las obras paralizadas y promover una dotación presupuestaria anual que "garantice el mantenimiento preventivo de estas infraestructuras".

"POR UN SERVICIO FERROVIARIO DIGNO"

La segunda moción se centra en la "mejora urgente" de las infraestructuras ferroviarias que conectan Huelva con el resto del país. Arias ha criticado que las "continuas averías, retrasos e incidencias sufridas en las últimas semanas" han llevado la situación "a un límite insostenible", provocando una "creciente preocupación" entre los usuarios y "perjudicando tanto a los ciudadanos como a la imagen de la ciudad".

Como principal novedad, la iniciativa plantea que los viajeros no tengan que asumir el coste de un servicio que no se presta en "las condiciones comprometidas", reclamando la gratuidad inmediata del billete cuando el retraso supere los 30 minutos o cuando el trayecto deba realizarse, total o parcialmente, en autobús debido a incidencias ferroviarias, incluyendo además la devolución íntegra del importe abonado tanto del tren como del transporte alternativo.

Junto a ello, el Ayuntamiento reclama un plan de choque de inversiones para modernizar la línea Huelva-Sevilla, el cumplimiento de los plazos comprometidos para las actuaciones ferroviarias y el "impulso definitivo", con calendario y financiación, de la alta velocidad Huelva-Sevilla y de la conexión Huelva-Faro.

Durante su intervención, Arias ha lamentado que "los ciudadanos ya no se preguntan si el tren llegará con retraso, sino si llegará", reclamando al Gobierno de España que "asuma su responsabilidad y adopte medidas inmediatas para garantizar un servicio seguro, fiable y acorde con las necesidades de la provincia".

Asimismo, ha reiterado la "necesidad" de atender las reivindicaciones históricas de Huelva en materia de infraestructuras, poniendo fin a una situación que, según ha señalado, "genera un creciente malestar entre la ciudadanía".