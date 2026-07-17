El Gobierno moviliza más de 41,5 millones de euros para apoyar al sector primario de Huelva afectado por las borrascas

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha informado este viernes del desarrollo de las distintas medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo para apoyar la recuperación del sector primario de la provincia tras los daños ocasionados por el tren de borrascas. En conjunto, el Gobierno de España ha movilizado 41,5 millones euros en Huelva a través de diferentes líneas de ayudas gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigidas.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, en este sentido, la principal línea de apoyo corresponde a las ayudas extraordinarias destinadas al sector agrario. Con el segundo pago efectuado por el Ministerio, la provincia de Huelva supera los 40,3 millones de euros distribuidos entre 3.244 agricultores y ganaderos incluidos en los dos primeros listados de beneficiarios.

El primer listado benefició a 2.545 titulares con un importe de 27,8 millones, mientras que el segundo de 12,5 millones, ha incorporado a 699 agricultores y ganaderos. Próximamente se publicará un tercer listado de potenciales beneficiarios, ha subrayado la subdelegada.

Estas ayudas se enmarcan en las medidas extraordinarias aprobadas mediante Real Decreto-ley 5/2026 de 5 de febrero, y tienen por finalidad facilitar la recuperación de las explotaciones agrarias afectadas.

El segundo listado, incorpora, principalmente, a agricultores y ganaderos inscritos en los registros oficiales que no percibieron ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2025, así como a jóvenes agricultores que solicitaron ayudas de incorporación durante ese ejercicio.

Asimismo, Rico ha informado otra de las medidas contempladas en paquete extraordinario destinado a compensar los daños sufridos por agricultores y ganaderos cuyas pólizas de seguro agrario no cubrían la totalidad de las pérdidas ocasionadas por las borrascas.

En el conjunto de Andalucía y Extremadura, el Ministerio ha abonado 4.814.761 euros a 874 agricultores y ganaderos, y continuará efectuando nuevos pagos conforme finalicen las peritaciones y se aprueben las correspondientes resoluciones.

En materia pesquera, la subdelegada ha destacado también la ejecución de la ayuda extraordinaria destinada a compensar la perdida de renta de la flota afectada por las borrascas. En la provincia de Huelva esta línea contempla 1,2 millones de euros para 211 armadores, de los que 207 cuentan ya con la ayuda concedida, situando a Huelva como la provincia andaluza con mayor volumen de fondos asignados dentro de esta medida.

Las ayudas ya concedidas benefician a 229 buques con puerto base en Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera y Punta Umbría, compensando la pérdida de ingresos como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

De este modo, María José Rico ha subrayado que el Gobierno de España mantiene un "firme compromiso" con el sector primario de la provincia de Huelva, impulsando "medidas extraordinarias" que "permitan responder con agilidad, apoyar la recuperación de los sectores agrícolas y pesqueros, así como reforzar la economía, el empleo y la cohesión territorial de nuestra provincia".