El Gobierno señala que los homicidios dolosos son "escasos" en la provincia de Huelva pero "generan gran alarma"

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha señalado que los homicidios dolosos son, "por fortuna, escasos en la provincia de Huelva", pero que se trata de delitos que generan "una gran alarma social", de manera que "cualquier pequeño incremento de sucesos de este tipo, incluso de un solo caso, supone un incremento porcentual elevado".

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta escrita del PP realizada en septiembre al Congreso de los Diputados y respondida esta semana por el Gobierno, en las que los populares afirman que un informe del Ministerio del Interior "alerta de un incremento desproporcionado de criminalidad en Huelva, incluyendo un aumento del 300% en homicidios consumados y del 66% en homicidios en grado de tentativa". Por ello, el PP cuestiona por las "medidas urgentes" que el Ejecutivo "piensa adoptar para mejorar la seguridad" en la provincia.

Al respecto, el Gobierno señala que, según los datos del último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, correspondiente al primer semestre del año 2025, la delincuencia convencional en la provincia de Huelva "se redujo un 2,8% con respecto al mismo periodo del año anterior".

No obstante, subraya que el tipo de criminalidad que ha aumentado en el último año en la provincia de Huelva es la relativa a las ciberestafas. Por un lado, se señala que los autores de este fenómeno "no tienen por qué estar localizados en el territorio de la provincia, aunque lo estén las víctimas" y, por otro lado, que "se trata de un fenómeno delictivo que tiende a incrementarse a escala europea".

Por otra parte, apunta el Gobierno que la delincuencia en general, así como los delitos de carácter violento en particular "son objeto de prevención e investigación cuando se producen, poniéndose a diario todos los recursos humanos y materiales de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitarlos, perseguirlos y, en su caso, proceder a la detención de los presuntos autores".

Asimismo, indica que, además, la provincia de Huelva forma parte del ámbito de aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, lo que "ya supone una importante dotación de medios y recursos humanos destinados a reforzar la presencia policial y a intensificar las actuaciones frente a la delincuencia organizada".

Finalmente, el Gobierno subraya que la situación de la seguridad ciudadana en la provincia es objeto de "un seguimiento permanente" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "adoptándose en cada momento las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía".