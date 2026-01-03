El Gobierno señala que la presa de Alcolea (Huelva) es obra de interés general lo que "garantiza" que "se lleve a cabo"

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, durante un momento de la entrevista. - EUROPA PRESS

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que la presa de Alcolea es una obra catalogada como de interés general, lo que "va a garantizar que esa obra se lleve a cabo" y ha destacado que "el gobierno quiere que esta infraestructura salga", toda vez que ha subrayado la "apuesta clara" por el Túnel de San Silvestre y otras infraestructuras hidráulicas en la provincia.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que la subdelegada ha apuntado que no puede dar más datos sobre el avance de las conversaciones respecto a la presa de Alcolea porque "se está negociando a otro nivel", pero ha afirmado que esto "va a ser una garantía".

Respecto a las obras del Túnel de San Silvestre, Rico ha explicado que la demora en el inicio de las mismas se debe a que la UTE --agrupación temporal de empresas para llevar a cabo una obra-- adjudicataria "quería tener una foto más real de cómo estaba el terreno en el que iba a abordar una obra de mucha envergadura" porque "tiene que soportar un diámetro muy potente, una longitud y un caudal de agua que favorezca el recorrido del mismo".

"Entonces, cuando se pudieron hacer los estudios geotécnicos y geológicos del terreno descubrieron que había algunas fracturas o fallas en el terreno y entonces ellos querían reforzarlo", algo que ha supuesto "que se tenga que modificar el proyecto inicial", ha indicado.

Al respecto, ha señalado que esta modificación "dentro del amparo jurídico de la ley de contratos de Estado público" lleva "una serie de trámites muy garantistas que han tenido que pasar primero por un análisis técnico por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que a su vez tiene que ir acompasado con informes positivos por parte de la Abogacía del Estado". En este punto, ha explicado que "ahora se está a la espera de un dictamen preceptivo por parte del Consejo de Estado".

Por ello, Rico ha explicado que "se acordó la suspensión temporal de la obra hasta que se autorizara". "Ya está autorizado este modificado número uno que va a incrementar el importe económico que va a avalar ese tipo de proyecto en más de un 42%, por lo que la obra superará los 90 millones de euros", ha remarcado.

La subdelegada ha detallado que todo esto ha supuesto que, entre otras cosas, "se haya tenido que cambiar el tipo de tuneladora que inicialmente se había diseñado", ya que "se quería que fuera una tuneladora de doble escudo y ahora lo que se va a hacer es una tuneladora de un solo escudo".

"Y creo que en breve el Ministerio nos van a contar ya las novedades que hay para ya reactivar y levantar esa suspensión de ese proyecto, una vez que se emita ese dictamen perceptivo y sigamos. Con lo cual, esa ha sido la demora, pero la apuesta hídrica sigue estando", ha enfatizado.

"VAMOS AVANZANDO"

De otro lado, la subdelegada ha recordado que en la última Cumbre Hispaño-Lusa hubo una "revalidación" con las cuestiones hídricas relacionadas con los bombeos del Bocachanza, donde "se establecieron los caudales que se reparten", de forma que quedó en "60 hectómetros cúbicos para España y 30 hectómetros cúbicos para Portugal".

Asimismo, ha remarcado que "también se trató la cuestión de la estación de bombeo de Pomarao" y "lo que se venía haciendo como un uso no formalizado de ese agua compartida con Portugal, también se cerró". "Con lo cual, yo creo que vamos avanzando y más se avanzará para que la apuesta hídrica en la provincia de Huelva sea una realidad y el Gobierno está en ello", ha apuntado.

De otro lado, Rico se ha referido también a las inversiones hídricas en Doñana dentro del Marco de Actuaciones que tiene que ver "con el aprovechamiento sostenible y sensato y responsable", señalando las actuaciones en Los Mimbrales y la constitución de las comunidades de usuarios de la masa de aguas subterráneas", así como fuera del marco ha destacado la "potente inversión" en estaciones depuradoras como la de Mazagón, Lucena del Puerto o la de Matalascañas".