El Gobierno señala que el proyecto de Alcolea (Huelva) está "desfasado tanto técnica como presupuestariamente"

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que el proyecto de la presa de Alcolea está "desfasado tanto técnica como presupuestariamente", por lo que "no se puede comprometer a ninguna administración en la incertidumbre de cuál va a ser la respuesta real", pero "en el ofrecimiento de la Junta se encontrará una respuesta adecuada".

Así se ha manifestado el secretario de Estado, en declaraciones a Radio Huelva-Cadena SER, y recogidas por Europa Press, después de que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, anunciara este jueves que, tras "meses sin respuesta" por parte del Gobierno, pese "al acuerdo tácito", ha remitido "ya firmado" al Ministerio el protocolo para la reanudación de las obras de la presa de Alcolea, "en los términos que estaba negociado".

En este sentido, el secretario de Estado ha agradecido la cooperación de la Junta por "entender cuál es la necesidad de respuesta que requiere", pero ha incidido en que es un proyecto que estaba en ejecución y que "se paralizó en el año 2017 por parte del gobierno de España".

"Con lo cual, en estos momentos estamos en la tesitura de tener un proyecto que ya está desfasado tanto técnica como presupuestariamente, y por ello, no podemos comprometer a ninguna administración en la incertidumbre de cuál va a ser la respuesta real del proyecto que haya que ejecutar", ha señalado.

Al respecto, ha insistido en que es un proyecto que "tiene que ser actualizado tanto desde el punto de vista técnico como desde presupuestario".

No obstante, ha asegurado que "en el ofrecimiento de cooperación de la Junta de Andalucía encontraremos, como no puede ser de otra forma, una respuesta adecuada para resolver un problema que heredamos en el año 2017, cuando se paralizaron esas obras y se rescindió el contrato".

PROTOCOLO "YA FIRMADO"

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, avanzara en un desayuno informativo de Huelva Riega este jueves, la firma del protocolo para la presa de Alcolea "en los términos que estaba negociado con el Gobierno de España", el cual ha sido remitido al Ministerio "ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo".

Así, explicaba que desde la Junta, "atendiendo a una solicitud que nos hicieron los regantes de Huelva", se decidió "dar un paso al frente y asumir la finalización de la presa a cambio de que el Gobierno de España realice infraestructuras por el mismo importe en esta provincia".

"Existía un acuerdo tácito con la secretaría de Estado de Medio Ambiente, pero llevamos demasiados meses esperando una respuesta por parte del Gobierno de España, pese a que ese ofrecimiento es sincero y en beneficio del interés general de Huelva tanto de los regantes como de los vecinos de municipios como Gibraleón que verían solucionado el problema de las avenidas torrenciales del río Odiel", detalló el consejero.

Al respecto, Fernández-Pachezo aseveró que "no puede esperar ni un minuto más", por ello, este mismo jueves firmó el protocolo para la finalización de la presa de Alcolea, "en los términos que estaba negociado con el Gobierno de España", y dio instrucciones para que se remita al Ministerio, un documento que cuenta el visto bueno de la Abogacía General del Estado y del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

"Si no quieren poner fecha para la firma, no hace falta, ya lo tienen firmado por parte de la Junta de Andalucía y ahora es el Gobierno de María Jesús Montero el que va a tener que decir si firma el protocolo o no. Si permite a la Junta de Andalucía terminar la presa de Alcolea de una vez por todas y acabar con los problemas del agua en Huelva o no", remarcó.

Asimismo, añadió que los regantes "merecen una respuesta y merecen sinceridad y explicaciones", porque "si la respuesta del Gobierno es que ni va a hacer la presa ni va a dejar que la Junta la haga, lo va a tener que explicar, y yo voy a estar encantado de escuchar cuál es su respuesta".