La Junta remite al Gobierno el protocolo "ya firmado" para la presa de Alcolea (Huelva) ante "la falta de respuesta"

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado que este mismo jueves ha firmado el protocolo para la presa de Alcolea "en los términos que estaba negociado con el Gobierno de España" y ha dado "instrucciones" para que se remita al Ministerio "ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo".

Así lo ha explicado en atención a los medios antes de participar en un desayuno informativo organizado por Huelva Riega, en la que el consejero ha señalado que la presa de Alcolea es "una infraestructura que lleva más de siete años abandonada por el Gobierno de España".

Así, ha explicado que desde la Junta, "atendiendo a una solicitud que nos hicieron los regantes de Huelva", se decidió "dar un paso al frente y asumir la finalización de la presa a cambio de que el Gobierno de España realice infraestructuras por el mismo importe en esta provincia".

"Existía un acuerdo tácito con la secretaría de Estado de Medio Ambiente, pero llevamos demasiados meses esperando una respuesta por parte del Gobierno de España, pese a que ese ofrecimiento es sincero y en beneficio del interés general de Huelva tanto de los regantes como de los vecinos de municipios como Gibraleón que verían solucionado el problema de las avenidas torrenciales del río Odiel", ha abundado el consejero.

Al respecto, Fernández-Pachezo ha aseverado que "no puede esperar ni un minuto más", por ello, ha anunciado que este mismo jueves ha firmado el protocolo para la finalización de la presa de Alcolea, "en los términos que estaba negociado con el Gobierno de España", y ha dado instrucciones para que se remita al Ministerio, un documento que cuenta el visto bueno de la Abogacía General del Estado y del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

"Si no quieren poner fecha para la firma, no hace falta, ya lo tienen firmado por parte de la Junta de Andalucía y ahora es el Gobierno de María Jesús Montero el que va a tener que decir si firma el protocolo o no. Si permite a la Junta de Andalucía terminar la presa de Alcolea de una vez por todas y acabar con los problemas del agua en Huelva o no", ha remarcado.

Asimismo, ha añadido que los regantes "merecen una respuesta y merecen sinceridad y explicaciones", porque "si la respuesta del Gobierno es que ni va a hacer la presa ni va a dejar que la Junta la haga, lo va a tener que explicar, y yo voy a estar encantado de escuchar cuál es su respuesta".

Fernández-Pacheco ha subrayado que la Presa de Alcolea es una infraestructura declarada de interés general del Estado, que una vez terminada, --lleva siete años paralizada y a medio construir-- podría aportar hasta 230 hm3 y paliar, definitivamente, el déficit de agua de la provincia, ampliando nuevos cultivos de regadío, además de laminar importantes avenidas de agua como las que ha llevado el río Odiel en los últimos temporales.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha lamentado que la provincia de Huelva, a pesar de contar en estos momentos con los embalses casi al 75 por ciento de capacidad, siga sufriendo "un importante déficit hídrico, fruto de que durante demasiado tiempo la planificación hidrológica no ha estado a la altura de las necesidades reales del territorio y no se han acometido obras imprescindibles".

Además, ha precisado que hay más de una veintena de infraestructuras declaradas de interés general del Estado "que están paralizadas, bloqueadas o directamente olvidadas", entre las que ha mencionado el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros, las presas de Pedro Arco y La Coronada o la nueva impulsión del Bocachanza (estación de bombeo Bocachanza II).

FIRMADO EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE LA EDAR DE HUELVA

Además, el consejero ha remarcado que el Gobierno andaluz trabaja desde 2019 para paliar la falta de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Huelva. En este tiempo, ha finalizado 30 obras por casi 127,5 millones de euros --diez de saneamiento y depuración; tres de abastecimiento y 17 en presas--.

Asimismo, siete obras se encuentran en licitación por 61,3 millones de euros más y se ha adjudicado por 32,6 millones de euros la obra de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Huelva, que acaba de firmarse el contrato, según ha anunciado el consejero.

Esta misma semana, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de casi 14 millones de euros para la EDAR y los colectores de El Cerro del Andévalo y Calañas, en la provincia de Huelva. Junto a ello, Andalucía ha aprobado unos Presupuestos para 2026 que recogen "las mayores inversiones de la historia de la Comunidad" en materia de obra hidráulica y de modernización del regadío, que destinan 66 millones de euros en la materia para esta provincia.