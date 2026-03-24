González (PP) dice que la "estabilidad" marcada por el Gobierno de Juanma Moreno es "lo que está en juego"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que la "estabilidad" marcada en por el Gobierno de Juanma Moreno en estas dos legislaturas "es lo que está en juego el próximo 17 de mayo" con la celebración de las elecciones andaluzas, toda vez que ha afirmado que "el 17M es la fecha idónea para facilitar la participación".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, después de cuatro años "muy buenos" para la provincia de Huelva ahora lo que toca, "con la legislatura completada y los presupuestos presentados cada año", es convocar elecciones para que los andaluces y andaluzas "decidan democráticamente".

"El cambio comenzó hace siete años y ha permitido iniciar reformas. Hoy Andalucía tiene estabilidad. Y es lo que está en juego el 17 de mayo. O mantener esa estabilidad para seguir avanzando, para atraer inversiones, para crear empleo, para que nuestros jóvenes tengan oportunidades o por el contrario retroceder y dar un paso atrás de todo lo que se ha logrado en estas dos legislaturas", ha abundado González.

De este modo, el presidente popular ha asegurado que Juanma Moreno ha demostrado que tiene "el mejor proyecto" para Andalucía y para Huelva y "va a seguir trabajando sin descanso para que siga avanzando". "Frente a un PSOE que representa el bloqueo y los incumplimientos en nuestra provincia, lo sufrimos con el abandono del Gobierno de España a la política ferroviaria, hídrica, en carreteras, en nuestro litoral, Juanma Moreno cumple con sus compromisos como se ha demostrado con el Materno Infantil", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que el 17M "hay que seguir confiando en Juanma Moreno y en el Partido Popular" para que "Huelva siga avanzando, siga progresando, sigan bajando los impuestos en la comunidad autónoma, se disminuya la burocracia en las administraciones en la comunidad autónoma y haya más oportunidades para los jóvenes".