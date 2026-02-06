El Granado (Huelva) pide permanecer en "alerta" el sábado ante las lluvias aunque aupunta una bajada del río Guadiana

Imagen este miérrcoles del río Guadiana a su paso por Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

EL GRANADO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Granado (Huelva) ha pedido a la población permanecer "en alerta" el sábado por las previsiones de lluvia y viendo para la provincia, que estará en aviso amarillo, aunque ha destacado que este viernes "se observa una tendencia a la baja en el nivel del río" Guadiana.

Según ha explicado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la bajada del río se debe al "descenso de precipitaciones" y a la "reducción del caudal descargado por la presa de Alqueva".

A pesar de esta evolución "positiva", destaca que "es crucial permanecer alerta", ya que las previsiones del tiempo "apuntan a períodos de lluvias muy fuertes, especialmente durante el sábado".

Por ello, recomiendan a la ciudadanía "no transitar por la zona y extremar las precauciones en las inmediaciones, caminos de acceso y orillas del río", así como aconseja "extremar la precaución".

La Unidad Militar de Emergencias se desplazó el martes por la noche a los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado para garantizar la seguridad y minimizar riesgos derivados de la borrasca, concretamente, la crecida del río Guadiana. Así, el jueves se desactivó su presencia en la zona, una vez que se dio por "estabilizada" la situación del pantalán. El mismo día, el 112 informó de que se había cortado la navegación por el Guadiana, incluido el Ferry de pasajeros entre España y Portugal.

Asimismo, señaló que los puertos de La Laja de El Granado y Sanlúcar de Guadiana habían aguantado amarrados a costa tras la subida del río, aunque habían perdido sus anclajes naturales, pero que se mantenían firmes. De la misma manera, informó de que había varias decenas de veleros a la deriva río abajo del Guadiana, sin personas en su interior, y que en la madrugada del jueves fue preciso el rescate de dos personas extranjeras de un velero, que se encontraban "en perfecto estado".