El grupo de investigación Eseis cumple 30 años con unas jornadas sobre las sociedades en cambio en Huelva

HUELVA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva (UHA) ha acogido las Jornadas Internacionales 'Sociedades en cambio: la intervención social ante los desafíos globales', un encuentro que ha servido para conmemorar el 30 aniversario del Grupo de Estudios Sociales e Intervención Social (Eseis).

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, las jornadas han sido inauguradas por el rector de la Onubense, José Rodríguez Quintero, quien se ha mostrado "orgulloso" por este grupo que "está aportando una gran capacidad de impacto" a la hora de generar y transmitir el conocimiento, por lo que ha felicitado a los miembros de Eseis por su 30 cumpleaños.

En la misma línea se ha manifestado la decana de la Facultad de Trabajo Social, Cinta Martos, que además tiene "el honor de pertenecer" al grupo. Tras mostrarse "agradecida" por acoger estas jornadas, Martos ha destacado que esta facultad siempre ha sido "un espacio de encuentro no solo académico sino también para reflexionar sobre cuestiones como las sociedades en cambio".

Por su parte, la directora del Eseis, Estrella Gualda, ha destacado la relevancia de este grupo de investigación en estos 30 años. En este sentido, ha resaltado que "ha sido un espacio de muchísimo enriquecimiento, hemos crecido mucho al amparo de este grupo", como se pone de manifiesto en 'Sociedades en cambio', un libro ('https://www.uhu.es/publicaciones/?q=libros&code=1372') publicado también en el marco de este 30 aniversario y que recoge "aportaciones de personas de enorme prestigio de distintos países".

Bajo este contexto, la inauguración de las jornadas también han contado con la participación de la secretaria del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso), Carolina Rebollo, para quien el Grupo Eseis es "un activo muy importante para el centro", que precisamente surgió como "un espacio de investigación, formación y transferencia sobre los retos más importantes de las sociedades contemporáneas, que son los que ha tratado el grupo en sus 30 años".

Al hilo, el presidente de la Asociación Andaluza de Sociología, Juan Sebastián Fernández, ha manifestado su "orgullo" de haber podido participar y colaborar en este acto, al tiempo que ha recalcado que "para todos los sociólogos andaluces, el Grupo Eseis ha sido un referente por sus líneas de investigación y por su forma de hacer, de trabar redes".

Por último, la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, Rosario Martín, ha mostrado su satisfacción por participar en las jornadas, por lo que ha dado "las gracias a la Universidad de Huelva y al grupo por contar con nosotros", y ha asegurado que "tener este grupo de referencia que investigue y analice es fundamental".

Asimismo, las jornadas han sido organizadas por la Facultad de Trabajo Social, el Grupo Eseis, la Asociación Andaluza de Sociología (AAS), el Centro de Investigación Coiseso, el Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Huelva.