Un grupo de rocieros dona un nuevo traje para la Virgen del Rocío bordado por Enrique José Bendala Azcárate

Nuevo traje donado por rociertos para la Virgen del Rocío. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte (Huelva) acogió este lunes el acto de bendición de un nuevo traje para la Virgen del Rocío, bordado por Enrique José Bendala Azcárate y donado junto a un grupo de rocieros de Huelva.

Según ha indicado la Hermandad Matriz en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el conjunto está compuesto por saya, sobremangas, corpiño y cuello para la Virgen, además de túnica para el Pastorcito.

Así, todas las piezas están bordadas en oro fino sobre tisú, combinando los tonos beige y gris plata, con una ornamentación clásica de hojarasca y flores, algunas de ellas realzadas con sedas de colores suaves. Entre sus detalles, en el corpiño están bordadas las iniciales de Jesús, por ser el lugar donde la Virgen porta al Pastorcito.

La Matriz ha agradecido esta "generosa donación", que "viene a enriquecer el ajuar de Nuestra Patrona". "Que la Virgen del Rocío bendiga a todos los que la han hecho posible", ha finalizado.