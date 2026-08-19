La Guardia Civil despliega más de 150 efectivos por el traslado de la Virgen del Rocío a Almonte (Huelva)

La virgen del Rocío sale a las calles de la aldea del Rocío para ser trasladada al pueblo de Almonte. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha activado un dispositivo especial de seguridad compuesto por más de 150 efectivos con motivo de la celebración del Traslado de la Virgen del Rocío desde su aldea hasta la localidad de Almonte, que tendrá lugar desde el día 19 al 20 de agosto.

Según ha expuesto la Benemérita en un comunicado, el objetivo prioritario de este despliegue es velar por la seguridad de todos aquellos peregrinos se han desplazado para acompañar a la Virgen en su traslado.

Para ofrecer este servicio, la Guardia Civil dispone de más de 150 efectivos sobre el terreno de las diferentes especialidades, entre las que se encuentran Seguridad Ciudadana, Pegaso (drones), Servicio Cinológico (guías caninos), Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Escuadrón de Caballería, Servicio Aéreo (helicóptero), Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y Agrupación de Tráfico.

La gestión de todas las unidades estará organizada por Central Operativa de Servicios (COS) ROCIO, coordinada a su vez con el resto de organismos y administraciones públicas participantes en el operativa para una mejor gestión de las emergencias.