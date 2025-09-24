La Guardia Civil organiza el 11 de octubre una carrera popular benéfica en favor de Avadi Down Huelva

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, y el Día de la Hispanidad, el Instituto Armado organiza una Carrera Popular Solidaria el sábado 11 de octubre, en la que todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Avadi Down Huelva, de asistencia y servicios para personas con discapacidad.

Así lo han indicado desde la Guardia Civil onubense, que destaca que se trata de la primera edición de esta carrera 'Virgen del Pilar' y que se podrá participar por cinco euros, con el regalo de una camiseta para los corredores. La carrera se disputará a las 10,00 horas, con salida desde el Paseo de la Ría, junto al Muelle del Tinto.

Además, todo aquel que quiera colaborar aunque no pueda participar tiene la oportunidad de reservar un 'Dorsal cero' en la propia asociación. La Guardia Civil anunciará a las personas inscritas el día de entrega de dorsales y camisetas, que se realizarán en la Comandancia. Ese mismo día se hará la contribución de los cinco euros de participación en la carrera.

Podrán participar personas de todas las edades y se entregarán tres premios para los primeros clasificados en categorías femenina y masculina de entre los participantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como otros tres primeros premios en la mismas categorías para los participantes de la ciudadanía.

Se trata, según ha subrayado el Instituto Armado, de una jornada "deportiva, familiar y solidaria" en la que "cada zancada cuenta". "Únete, corre y apoya esta causa".