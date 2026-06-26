La Guardia Civil refuerza en Huelva sus dispositivos de prevención y vigilancia frente a incendios forestales

Unidades de la Guardia Civil en la lucha contra incendios forestales en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha intensificado durante la actual campaña de alto riesgo de incendio forestales del año 2026 los servicios de vigilancia, prevención y respuesta en las principales masas forestales y espacios naturales de la provincia.

Según informa el Instituto Armado en una nota, este esfuerzo operativo da continuidad a las actuaciones preventivas desarrolladas durante los últimos meses por la Guardia Civil en diversos municipios de la provincia de Huelva, donde se han llevado a cabo jornadas informativas y encuentros de coordinación dirigidos tanto a la ciudadanía como a las distintas administraciones implicados en la prevención y lucha contra los incendios forestales.

Estas acciones han contado con la participación de representantes municipales, policías locales, guardas rurales, así como otros profesionales vinculados a la protección del medio natural y la gestión de emergencias.

El objetivo de esta campaña ha sido "fortalecer la concienciación social" sobre el riesgo de incendios forestales, fomentar la adopción de medidas preventivas y mejorar la coordinación entre todos los actores que intervienen en la detección temprana y respuesta ante este tipo de emergencias.

Para la presente campaña estival, la Guardia Civil ha reforzado sus dispositivos mediante la actuación coordinada de distintas especialidades, entre ellas el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), unidades del Escuadrón de Caballería desplazadas a la provincia, Servicio Aéreo, las patrullas de Seguridad Ciudadana (Usecic)y un Puesto de Mando Avanzado, "incrementando así la capacidad de vigilancia y respuesta en aquellas zonas forestales con mayor nivel de riesgo".

Señala la Guardia Civil que la integración de estos recursos permite incrementar la capacidad de vigilancia y detección temprana de posibles focos de incendio, especialmente en aquellas zonas forestales de especial sensibilidad ambiental o con una elevada afluencia de visitantes durante los meses de verano.

Así mismo la Comandancia de Huelva mantiene una estrecha colaboración con el Plan Infoca, los servicios de emergencias EMA, las administraciones y el resto organismos implicados en la prevención y extinción de incendios forestales favoreciendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana resulta "fundamental" para prevenir este tipo de sucesos y solicita que "cualquier columna de humo, conato de incendio o actividad sospechosa" se comunicada "de inmediato" a los teléfonos de emergencias 112 o en su caso 062.

Por último, remarca que la prevención de los incendios forestales es "una responsabilidad compartida" en la que la colaboración entre administraciones, cuerpos policiales, profesionales del medio natural y ciudadanía "constituye la herramienta más eficaz para proteger el patrimonio ambiental de la provincia de Huelva".