El Heraldo Real recibirá este sábado las llaves de la ciudad de Huelva en el Gran Teatro

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de lluvia han obligado a suspender el desfile del Heraldo Real por la ciudad de Huelva, proponiendo como alternativa una audiencia pública en el Gran Teatro. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, entregará oficialmente las llaves de la ciudad al emisario real en un acto con entrada libre hasta completar aforo en el Gran Teatro.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, amenizado por la Banda de la Santa Cruz y el coro de la Hermandad de Emigrantes, el cortejo del Heraldo Real, todos a pie y sin animales, se concentrará en la Plaza Coto Mora, para hacer entrada en el Gran Teatro, donde sobre el escenario, la corporación municipal presidida por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, dará la bienvenida oficial, procediendo a la entrega de llaves que abren las puertas de la ciudad a Sus Majestades.

Habrá que esperar hasta la cabalgata del día 5 de enero, para disfrutar del séquito del Heraldo Real, que se incorporará al cortejo, con sus jinetes y beduinos. Sin embargo, este sábado estrenará su nuevo uniforme de 'alto mando de capitanía árabe', que destaca por una espectacular capa y su turbante colorista, ornamentados ambos con joyas y plumas. En el vestíbulo del Gran Teatro se instalará el gran buzón con ruedas aportado por la Hermandad de la Victoria, para animar a los niños a depositar sus cartas.