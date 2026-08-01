La Hermandad de la Fe gana el Concurso de Decoración de Casetas de las Fiestas Colombinas 2026 de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto con el concejal de Cultura y patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, en las Fiestas Colombinas 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La caseta de la Hermandad de la Fe ha sido la ganadora del Concurso de Decoración de Casetas de las Fiestas Colombinas 2026, galardonada con un premio de mil euros; mientras que el segundo premio, valorado en 500 euros, se ha otorgado a la caseta de la Hermandad de Las Tres Caídas. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) como municipio protagonista de esta edición ha aportado ambos premios.

El Ayuntamiento de Huelva ha explicado en una nota de prensa que este certamen ha sido organizado a través de la concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Consistorio, y "se ha consolidado un año más como una iniciativa que premia el esfuerzo y la creatividad de las entidades participantes, contribuyendo al embellecimiento del recinto festivo y al fortalecimiento de la identidad de las Colombinas", ha informado.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto con el concejal de Cultura y patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, han sido los encargados de hacer la entrega del galardón a los premiados. Miranda ha felicitado a los ganadores y ha reconocido "el nivel de excelencia que cada año las casetas superan en cuanto a sus propuestas" y ha asegurado que esta iniciativa "hace que nuestras fiestas se consoliden como un referente cultural, turístico y popular, además de embellecer nuestro recinto".

Es este sentido, el jurado del certamen ha estado compuesto por Miguel Ángel Lagares y Montserrat Márquez, de la concejalía de Cultura y Patrimonio Aqueológico del Ayuntamiento de Huelva; junto a los técnicos de Turismo del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Manuel García y Lorenzo Gento.

De este modo, tal y como recoge el acta del jurado, la caseta ganadora ha sido elegida por "presentar una cuidada decoración integral de la caseta", así han valorado "el gran esfuerzo realizado por la Hermandad de la Fe para integrar en la decoración de la misma los motivos sacramentales tradicionales de la propia Hermandad, con elementos de la gesta histórica del Vuelo Trasatlántico del Avión Plus Ultra".

Además, se ha destacado también "la originalidad de la temática, su decoración general, el trabajo artesanal mediante elaboración propia, la representación de la identidad colombina, la iluminación, el alto grado de innovación dedicada a la decoración del Plus Ultra, así como la limpieza y cuidado de los detalles".

Asimismo, la Hermandad de las Tres Caídas, ha sido galardonada con el segundo premio por "la calidad de los acabados y terminaciones de la caseta, creando un conjunto armónico con detalles y guiños a Plus Ultra, convirtiéndola en un lugar donde sentir la esencia de la Hermandad, así como el espíritu de las Fiestas Colombinas", ha detallado el jurado.

En total, han sido once casetas las que han participado este año en el concurso. Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la implicación de todas las entidades participantes, pues "su trabajo no solo enriquece la estética del recinto, sino que aporta un valor añadido a unas fiestas que son la representación del sentir de todos los vecinos onubenses".