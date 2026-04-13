Las hermandades de El Rocío (Huelva) celebran su asamblea para preparar una romería con "mejoras" en los servicios

Asamblea general de presidentes y hermanos mayores de hermandades del Rocío. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La asamblea general de presidentes y hermanos mayores de hermandades del Rocío, convocada por la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), ha reunido este fin de semana en la aldea a representantes de las filiales y de las administraciones implicadas en el Plan Romero para que "todo transcurra con armonía y orden", según ha señalado la Matriz.

Al respecto, en una nota, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha puesto el acento en el enfoque "cada vez más planificado y dimensionado" con el que trabaja el Ayuntamiento, "especialmente en el mantenimiento de las calles de El Rocío", subrayando la "capacidad de respuesta" ante los picos de población que registra la aldea a lo largo del año.

El primer edil ha detallado que esa línea de trabajo se está traduciendo en "mejoras concretas", con un sistema "más estable", apoyado en "nueva maquinaria y medios más preparados" para intervenir con "mayor eficacia" en tareas como el arreglo, el perfilado o el riego. El objetivo, según expuso, es "mejorar la transitabilidad, compactar el firme, reducir el polvo y ofrecer una respuesta más adecuada en los momentos de mayor exigencia".

Junto a ello, Bella ha destacado "avances" en materia de organización previa, coordinados junto a la concejal responsable del Plan Aldea, Ana Saavedra, como la digitalización del sistema de pases de vehículos y la matriculación de carruajes, dos herramientas que, según defendió, "aportan más agilidad, más garantías y una mayor capacidad de control ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la Romería".

El alcalde incidió además en el bienestar animal como "uno de los aspectos fundamentales" en una romería de estas características, subrayando la previsión de puntos de abrevadero distribuidos por la aldea, zonas de sombra y espacios habilitados para el descanso de los animales. Un conjunto de medidas orientadas a "mejorar su atención y recuperación" tras el camino.

En materia de movilidad, Bella ha señalado también el papel de la Policía Local y la importancia del control del tránsito y de la vigilancia en puntos "sensibles" de la aldea, en coordinación con el resto de administraciones, con el objetivo de ordenar los flujos de entrada y salida y "garantizar tanto la seguridad como la convivencia antes, durante y en la salida de las hermandades".

La asamblea ha permitido también poner en común cuestiones relacionadas con la organización de la próxima romería, en continuidad con el trabajo desarrollado en las asambleas comarcales previas, así como coordinar los distintos dispositivos implicados en el Plan Romero en un momento central del calendario rociero.