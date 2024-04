Las hermandades del Rocío de Huelva estudian volver a pasar por el centro en sus salidas hacia la aldea

HUELVA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha avanzado este lunes que las hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes estudian recuperar el tradicional paso por el centro de la capital durante su salida hacia El Rocío, después que en años anteriores se evitará el desfile por estas calles por las continuas obras. Por ello, en colaboración con el Ayuntamiento, este domingo ambas han realizado las pertinentes pruebas para comprobar el estado del suelo

A pregunta de los periodistas durante la presentación de la programación musical de las Fiestas Colombinas, Miranda ha señalado que el Ayuntamiento se ha ofrecido a realizar las pruebas para "comprobar la tracción y la adherencia de caballos y carros" a la nueva solería y pavimentación, pero "la decisión la deben tomar las hermandades".

"Nosotros hemos hecho la prueba y ellos son los que tienen que decidir. Por ejemplo, el presidente de la Hermandad de Huelva me decía que lo iba a someter a la asamblea de hermanos. Por respeto, nosotros lo que queríamos es volver a tener la oportunidad de que las hermandades pasen por el centro de la ciudad porque es nuestra seña de identidad. Y, además, económicamente le viene muy bien a todos los negocios", ha detallado.

Al respecto, Miranda ha incidido en que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las hermandades, "con la posibilidad, incluso, de mover todo el mobiliario urbano".

No obstante, la alcaldesa ha concretado que, en todo, caso "no sería el mismo camino de siempre", porque el suelo de Placeta "resbala muchísimo y se ha intentado buscar alternativas pero no se ha encontrado ninguna", por ello, la solución que han planteado las hermandades es "habilitar las calle Palos, Puerto y la zona de Gran Vía" pero ha remarcado que "la decisión la tomarán ellas".

"No me quiero adelantar y respeto absoluto a lo que ellos decidan. Porque la seguridad de las personas y de los animales está por encima de todo. Nuestro compromiso fue poner a disposición la prueba y ahora les toca a ellos y lo que decidan, bien estará", ha concluido.