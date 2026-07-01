Una huella de hace más de 200 mil años protagonista de Ciencia en Animación de la Universidad de Huelva

Presentación de 'La huella que sobrevivió al océano'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado su tercer audiovisual dentro de la actividad 'Ciencia en Animación', con la que se busca acercar contenido científico al gran público, de una forma visual, atractiva y accesible. Esta actividad continúa creciendo con la presentación de su tercer vídeo de divulgación científica, bajo el título 'La huella que sobrevivió al océano', y que consolida una nueva etapa con una convocatoria abierta a la comunidad investigadora.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, este nuevo estreno supone además el inicio de una nueva fase del proyecto. Por primera vez, la selección de los contenidos se ha realizado a través de una convocatoria abierta dirigida al personal investigador de la Universidad de Huelva, con el objetivo de ampliar la participación y dar cabida a nuevas líneas de investigación y nuevas formas de comunicar la ciencia.

La respuesta a esta convocatoria ha sido "muy positiva", con un total de 15 propuestas presentadas por investigadores e investigadoras de diferentes áreas de conocimiento. De ellas se producirán tres nuevos vídeos de animación, que se incorporarán progresivamente a la colección de piezas divulgativas de Ciencia en Animación.

En la presentación de este audiovisual, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ponía de manifiesto que "esta es una iniciativa para sentirse orgullosos en el sentido de que la universidad está comprometida con dar a conocer la ciencia al gran público".

El vídeo que se presenta es el primero de los proyectos seleccionados en esta convocatoria y refleja la voluntad de la iniciativa de combinar el rigor científico con formatos innovadores capaces de despertar el interés por la ciencia entre públicos diversos.

Se trata del video de animación 'La huella que sobrevivió al océano' fruto del proyecto de investigación IcnoDoñana, del grupo GAIA de la Universidad de Huelva, liderado por Eduardo Mayoral Alfaro y basado en el hallazgo de una huella de hace más de 200.000 años en Doñana.

Durante la presentación el investigador Eduardo Mayoral, ha mostrado una reproducción original de la huella que da vida a esta historia y ha explicado el proceso de investigación llevado a cabo en el que, según sus palabras "podría ser el mayor yacimiento del mundo de huellas neandertales y preneandertales". Una historia que dio comienzo con el hallazgo en 2020 de estas pisadas y que en la actualidad "hay más de 300 pisadas de humanos de la época localizadas en la zona costera de Matalascañas".

El video ha sido producido por el diseñador gráfico e ilustrador Vivi Garleone, quien ha sabido dar vida a la historia presentada a la convocatoria por Eduardo Mayoral con este video animado que se presenta hoy y que, además, continuará trabajando para producir los siguientes videos.

Con este nuevo impulso, 'Ciencia en Animación' se consolida como una iniciativa de divulgación científica que fomenta la transferencia del conocimiento y pone en valor la investigación desarrollada en la Universidad, acercándola a la ciudadanía mediante un lenguaje creativo, accesible y de gran capacidad comunicativa.

El director de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, Alberto Palma, ha señalado que "la animación tiene esa ventaja de crear emociones, de ser más cercana para un público genérico y especialmente infantil, y se consigue dar a conocer proyectos de investigación de una manera diferente a los métodos tradicionales que venimos desarrollando".

La elevada participación en esta primera convocatoria abierta confirma el interés de la comunidad investigadora por explorar nuevas vías de comunicación pública de la ciencia y refuerza el compromiso del Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo Territorial la Universidad de Huelva con una divulgación científica innovadora, participativa y orientada a generar un mayor impacto social del conocimiento.

Esta actividad se encuentra enmarcada en el Plan Anual de Divulgación Científica, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

GEOPARQUE ASPIRANTE IBERIA

En otro orden de cosas, la Universidad de Huelva celebrará del 14 al 17 de julio el Curso de Verano 'Aprender a leer el paisaje: Introducción a la Geología del Geoparque Aspirante Iberia (Sierra de Huelva y Alentejo Portugués)', una propuesta formativa dirigida a todas aquellas personas interesadas en comprender mejor el territorio que les rodea y descubrir los procesos geológicos que han dado forma a algunos de los paisajes más singulares del suroeste peninsular.

Dirigido por el profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra, Felipe González Barrionuevo, el curso nace con el objetivo de acercar la geología y el patrimonio geológico a la ciudadanía, proporcionando herramientas básicas para interpretar el paisaje, comprender su historia y valorar su importancia científica, ambiental y socioeconómica.

"Muchas veces disfrutamos de un paisaje y nos maravillamos ante él, pero no sabemos exactamente qué estamos viendo ni cómo se ha formado. Este curso pretende ofrecer las claves necesarias para comprender esos procesos y aprender a leer el territorio con una mirada diferente", explica Felipe González.

La iniciativa responde a una creciente demanda social y académica por acercar el conocimiento geológico al conjunto de la población, en un contexto en el que la comprensión del medio físico resulta esencial para afrontar retos relacionados con la sostenibilidad, la conservación del patrimonio natural y la gestión responsable del territorio.

El programa se desarrollará durante cuatro jornadas. Los dos primeros días estarán dedicados a contenidos teóricos impartidos por profesorado especializado en distintas áreas de las Ciencias de la Tierra. Los participantes podrán adentrarse en disciplinas como la estratigrafía, la petrología, la hidrogeología, la tectónica, los recursos minerales o la dinámica fluvial, con el objetivo de comprender los procesos que modelan el relieve y configuran los paisajes actuales.

Las dos jornadas restantes se dedicarán al trabajo de campo en el territorio del Geoparque Aspirante Iberia, que abarca espacios del norte de la provincia de Huelva y del Alentejo portugués. Durante estas salidas, los asistentes visitarán diversos geositios de interés y realizarán itinerarios de interpretación geológica que les permitirán aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos previamente.

"No es necesario contar con formación previa en geología; basta con tener curiosidad y ganas de aprender. Queremos que cualquier persona pueda entender qué hay detrás de las montañas, los ríos, las rocas o los paisajes que observa habitualmente", ha subrayado.

Además de su dimensión divulgativa, la actividad ofrece contenidos de interés para perfiles profesionales vinculados al turismo, la educación ambiental, la gestión del patrimonio, el medio ambiente o las Ciencias de la Tierra. En este sentido, el curso pone de relieve el potencial del patrimonio geológico como recurso para el desarrollo local sostenible y para el impulso de iniciativas relacionadas con el geoturismo.

"Territorios rurales como la Sierra de Huelva y el Alentejo portugués poseen un extraordinario valor geológico, paisajístico e histórico. Conocerlo es el primer paso para protegerlo, valorarlo y convertirlo en una oportunidad de desarrollo sostenible para sus habitantes", subraya Felipe González.