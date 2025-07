Huelva acoge por primera vez la Copa de Andalucía de Snipe los próximos 9 y 10 de agosto

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Copa de Andalucía de Snipe llega a Huelva los días 9 y 10 de agosto de la mano del Real Club Marítimo de Huelva en colaboración con el Ayuntamiento de la capital. La cita tendrá lugar en la ría de Huelva "con las carabelas como testigos privilegiados", como ha apuntado el segundo teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Muñoz ha valorado quue Huelva acoja esta cita como "muestra más del compromiso firme que desde este Ayuntamiento mantiene con el deporte en todas sus disciplinas, especialmente con aquellas que, como la vela, forman parte de nuestra identidad costera y marinera".

La clase Snipe es una embarcación reconocida internacionalmente que, según ha expresado Muñoz, "pone el acento en el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo", toda vez que ha incidido en que es una embarcación "muy técnica, pero no muy rápida a su vez", lo que "permite disfrutar del mar tanto a navegantes veteranos como a jóvenes promesas".

También el teniente de alcaldesa ha agradecido "el esfuerzo, así como la implicación de todas las personas, clubes e instituciones que han hecho posible que esta regata llegue a nuestras aguas".

Seguidamente, el vicepresidente del Real Club Marítimo de Huelva, Antonio Suárez, ha explicado "lo espectacular" que es técnicamente el escenario de la ría del Tinto, ya que "al tener viento de poniente, es un campo de regatas con mucha corriente, con lo cual va a forzar a que los participantes tengan un poco que desarrollar estrategias interesantes a nivel de navegación".

"La exigencia técnica del circuito no ha pasado desapercibida fuera de las fronteras andaluzas, provocando que flotas portuguesas y de Madrid han pedido participar en la regata, aunque no puedan competir", ha añadido José Luis Castilla. Además, la ubicación permite que "el Muelle de Plus Ultra sea una grada fantástica desde donde observar la regata".

Por último, se ha invitado a "todos los onubenses a disfrutar de la regata, y a animarse algún día a navegar al Real Club Náutico de Huelva", no sin antes "dar las gracias al Ayuntamiento de Huelva por todo el apoyo que nos brinda siempre en la promoción de los deportes náuticos".