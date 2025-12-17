Huelva acogerá una etapa íntegra de La Vuelta 2026 por primera vez de norte a sur

Foto familiar en la presentación de La Vuelta 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva acogerá una etapa íntegra de La Vuelta Ciclista a España 2026, que recorrerá por primera vez el territorio de norte a sur y corresponderá a la etapa 16 de la 81ª edición de la ronda española.

La Diputación de Huelva ha estado presente en el acto oficial de presentación de la prueba, celebrado en la Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting, en el Principado de Mónaco, con una representación encabezada por su presidente, David Toscano, acompañado por los diputados Ana Delgado, Juan Daniel Romero y Mar Martín, también alcaldesa de Cortegana, municipio desde el que partirá la etapa onubense.

Durante el acto, presidido por el príncipe Alberto de Mónaco, Toscano ha agradecido a la organización "la confianza y el trabajo coordinado con la Diputación", que han hecho posible lo que ha calificado como "una etapa histórica", ya que será la primera vez que La Vuelta discurra íntegramente de norte a sur por la provincia de Huelva.

El presidente ha subrayado el valor simbólico y promocional de lo que ha definido como "una gran presentación al mundo", destacando que "en la Costa Azul han brillado las comarcas onubenses: la Sierra, la Cuenca Minera, El Condado, los Lugares Colombinos y la Costa", así como municipios como Cortegana, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, desde donde partirá la etapa, y enclaves como La Rábida, en Palos de la Frontera, donde estará situada la meta.

En este sentido, Toscano ha señalado que la etapa supondrá una propuesta deportiva y territorial de primer nivel, que situará a Huelva "en el escaparate del gran ciclismo y le otorgará una visibilidad extraordinaria a escala nacional e internacional". "El 8 de septiembre de 2026, cuando la Vuelta recorra la provincia, esta tierra será vista en gran parte del mundo", ha afirmado.

El presidente ha puesto el acento en el impacto económico y promocional del evento, recordando que la Vuelta "es deporte, es emoción y es promoción", a lo que ha añadido que "cada plano de la retransmisión mostrará la riqueza natural, patrimonial y paisajística de los pueblos onubenses, generando nuevas oportunidades para sectores como el turismo, la hostelería y el comercio". "La provincia de Huelva es tierra de grandes eventos y está preparada para acoger una jornada que quedará grabada en su historia y en la de la propia Vuelta", ha remarcado Toscano.

En la presentación, que ha estado conducida por el exciclista Perico Delgado, se han repasado las 21 etapas que compondrán La Vuelta Ciclista a España el año próximo. En ese recorrido por la prueba, Huelva ha ocupado un lugar destacado con la etapa 16, que ha sido presentada como una jornada que discurrirá íntegramente por la provincia, con salida en Cortegana y llegada a La Rábida, en Palos de la Frontera, a lo largo de 186 kilómetros.

En este bloque del programa, ha participado también Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, quien ha analizado las características del trazado onubense y ha advertido de su "posible complejidad". Pereiro ha subrayado que se trata de una zona expuesta al viento, un factor que puede convertir la etapa en "especialmente rápida y peligrosa".

La 81ª Vuelta Ciclista a España ha fijado su salida en Mónaco, donde el 22 de agosto de 2026 se lanzará la competición con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros por las calles del Principado, de la que saldrá el primer maillot rojo. La carrera concluirá en Granada el 13 de septiembre, tras completar 21 etapas. Tras Lisboa y Piamonte, la Vuelta va a comenzar fuera de España por tercer año consecutivo, consolidando su proyección internacional.