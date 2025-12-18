Huelva corona a sus Reyes Magos de la Cabalgata 2026, al Heraldo y a la Estrella de la Ilusión

Coronación de los Reyes Magos, la Estrella de la Ilusión y el Heraldo Real. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha coronado a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, y ha presentado a la Estrella de la Ilusión y el Heraldo Real, a los que ha pedido que disfruten "de la intensidad, la ilusión y la solidaridad con que la Navidad se celebra en Huelva".

De este modo la Cabalgata de Reyes 2026 estará compuesta por el director de La Ciudad de los Niños, Diego Gómez, como Melchor; el artista onubense, Jesús Vázquez Méndez 'Jesús de Fariña', como Gaspar; y el presidente de la Asociación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Bendición y Nuestra Señora del Dulce Nombre de la Paz, Miguel Ángel Delgado 'Bulería' como Baltasar, quienes irán precedidos por la cantaora, Rocío Márquez, que será la Estrella de la Ilusión. Asimismo, un año más el Heraldo Real recogerá recorrerá las calles de la ciudad como embajador de los Reyes Magos el próximo día 3 de enero, encarnado por el onubense, Manuel López Vega.

En un acto de coronación que ha estado amenizado por las voces de los niños del coro del colegio María Inmaculada, la alcaldesa ha destacado que el 5 de enero es "uno de los días más bonitos e ilusionantes del año" y que los Reyes Magos de este año son onubenses que "representan sectores clave en la vida diaria de Huelva y que llevan muchos años dedicados a trabajar para que Huelva sea una ciudad mejor, cada uno en su ámbito".

"Pero, sobre todo, hemos tratado que sean gente buena, generosa, que piensa en los demás y que entiendan el significado de nuestras fiestas, de nuestra Navidad y de los Reyes Magos como embajadores de la ilusión", ha dicho la alcaldesa antes de felicitar a los elegidos este año a quiénes ha manifestado que "podéis sentiros muy orgullosos del cariño que despertáis, del respeto que se os tiene en Huelva y del reconocimiento general que habéis alcanzado en vuestras distintas trayectorias".

Tras su nombramiento como Melchor, el director de la Ciudad de los Niños, ha afirmado que para él "es un orgullo, un honor" y está "lleno de ilusión y felicidad por el reconocimiento al trabajo y la presencia de Ciudad de los Niños en la ciudad". "Es algo que es muy significativo para tantas personas que han pasado por el colegio en todos estos años, para tantos hermanos, para tantos niños y niñas que hoy ya son hombres y mujeres, así como para tantas familias que gracias a la institución han podido tirar para adelante".

Por su parte, Gaspar, 'Jesús de Fariña', ha afirmado que se siente agradecido "por encarnar al Rey Gaspar y repartir ese incienso de bondad a todos los adultos y a todos los mayores reflejados en la cara de los niños, porque los hombres dejamos de ser hombres cuando dejamos de ser niños". "Espero hacerlo todo lo bien que mi corazón desea, porque estoy muy orgulloso de ser correspondido por el cariño que yo siento por mi tierra", ha concluido.

Y cerrando las coronaciones, Baltasar, Miguel Ángel Delgado 'Bulería', ha agradecido su nombramiento y ha prometido "repartir ilusión a manos llenas, sonrisas sinceras" y el mensaje de que "la magia está en compartir, en ayudar al que lo necesita y en no olvidar nunca de dónde venimos".

Baltasar también ha pedido a los niños que "nunca dejen de creer en la magia, creer en vuestros sueños, creer en vosotros mismos, porque mientras exista un niño que sueñe, los Reyes Magos seguiremos existiendo" y ha agradecido a las familias, que mantengan viva esta tradición y que enseñen a sus hijos "valores tan grandes como la generosidad, el respeto y el amor, lo que os convierte en los verdaderos guardianes de esta magia".

Por otro lado, la Estrella de la Ilusión, Rocío Márquez, ha asegurado sentirse emocionada por recibir este "regalo tan inmenso, ya que creo que no hay una experiencia más hermosa y mi sueño es que estos días seamos capaces de llevar la ilusión, la luz, la alegría y la magia de la Navidad a cada una de las niñas y de los niños de Huelva, y de los adultos también, porque esto es una fiesta que tenemos que vivir todos".

Manuel López Vega también ha agradecido su nombramiento como Heraldo Real, "a todas las personas que lo han hecho posible y espero que disfrutéis conmigo y que todos mis niños de Huelva puedan entregarme sus cartas para que se las haga llegar a los Reyes y se cumplan todos sus deseos".

Asimismo, el concejal de Cultura ha agradecido a las entidades y empresas de Huelva que han colaborado con el consistorio onubense en la organización de la Cabalgata de Reyes 2026, "poniendo su granito de arena para que todos los onubenses volvamos a vivir una tarde noche de Reyes llena de magia e ilusión, en un día en el que todos volvemos a ser niños".

Concretamente, los colaboradores con la Cabalgata 2026 son Canal Sur, Quirón Salud, El Corte Inglés, Marina del Odiel, Serodiel, Masiá Císcar, Grupo Riaumbría, Huelva Comercio, Fundación Caja Rural del Sur, Previnsa, Club Marítimo de Huelva, Puerto de Huelva, Hermandad del Rocío de Huelva, Hermandad de Emigrantes, Hermandad de la Victoria y asociación El Patio del Amor.