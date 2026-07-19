Huelva se posiciona como segunda provincia en cuanto a pernoctaciones en campings en el mes de mayo

Archivo - Instalaciones de un camping de Huelva. - CAMPING DOÑANA - Archivo

HUELVA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva registraron un total de 116.876 pernoctaciones durante el mes de mayo, lo que la sitúa como segunda provincia andaluza con mayor número de estancias, y supone un decrecimiento del 3,27% en la tasa interanual, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de mayo supone una bajada del 3,27% con respecto al mismo mes de 2025 (120.829). Además, también supone un descenso del 4,21% en relación a abril, en el que se contabilizaron 122.920 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron en el quinto mes del año a 27.883 personas, superada por la provincia de Cádiz, con 37.733; y Málaga, con 40.958 personas. Este dato supone un aumento del 17,3% con respecto a mayo de 2025 (23.761 personas) y un incremento del 10,3% con respecto al pasado mes, que registraron 25.257 turistas.

A nivel regional, 153.078 viajeros visitaron alguno de los campings andaluces durante el quinto mes del año y se contabilizaron 490.942 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 23,8% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 23.056 viajeros procedentes del país, registrando 104.812 estancias. Este dato supone un aumento con respecto a abril, en el que se contabilizaron 21.991 viajeros nacionales y 107.034 estancias.

Por su parte, el turismo internacional también aumentó ligeramente en mayo, ya que se registraron 4.827 frente a los 3.266 de abril, y 12.064 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 16.709 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 4,19 días, por encima de la media andaluza, que se situó en 3,21, y la más alta. Asimismo, la media extranjera es de 2,5, mucho más baja que en abril que fue de 4,86 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la que registra el segundo mayor número de estancias en mayo, concretamente 115.300, solo superada por la Costa del Sol con 118.854. Asimismo, recibió a 24.922 visitantes, la segunda zona, siendo 4,77 la media de días en los camping de esta zona onubense, la más alta de Andalucía.