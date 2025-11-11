Huelva propone construir la primera piscina pública en el distrito V en la parcela Duclós

Reunión entre Ayuntamiento de Huelva y vecinos sobre la propuesta de construir la primera piscina pública de la ciudad en la parcela de la antigua Casa Duclós - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado a los vecinos y colectivos del distrito V la propuesta de construir la primera piscina pública de la ciudad en la parcela de la antigua Casa Duclós, actualmente sin uso y en evidente estado de deterioro.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por miembros de su equipo de Gobierno, ha mantenido un encuentro con representantes de una quincena de asociaciones vecinales y colectivos de Santa Marta, La Orden y La Morana para trasladar la iniciativa. Entre los asistentes se encontraban Ampolas, Mes Mayo, Pasaje el Greco, La Hispanidad, Nuestra Señora del Pilar, Nueva Huelva, Santa Raquel, Santa Marta, Desniveles, Mirador del Conquero, La Morana, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Saltés, la Plataforma vecinal Distrito 5, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Odiel, la Federación Onuba 25 y la Plataforma Parque Moret.

La propuesta ha sido respaldada de forma mayoritaria por los asistentes, aunque la Plataforma Distrito 5 mostró interés condicionado a un consenso previo con sus integrantes. La alcaldesa ha destacado que la ubicación elegida reúne todas las características necesarias para que la piscina sea accesible al mayor número de onubenses y pueda dar servicio a una amplia población.

Miranda ha subrayado de igual forma que la construcción de esta instalación responde a una histórica demanda ciudadana y representa un compromiso del equipo de Gobierno. El primer paso ha sido identificar una parcela idónea en el distrito V, uno de los más densamente poblados de la ciudad, que cumpla con los criterios técnicos y de accesibilidad.

La alcaldesa ha detallado que el proyecto busca ser ambicioso, integrando la piscina en un complejo familiar de ocio con zonas ajardinadas, de restauración y espacios para el disfrute de toda la familia. "No vale con cualquier cosa. Huelva merece instalaciones adecuadas que fomenten la convivencia y el bienestar", ha afirmado en este sentido.

El proyecto también persigue un valor social, siendo un espacio de encuentro intergeneracional que promueva los valores cívicos, la solidaridad y la cooperación. Además, incluirá programas gratuitos o subvencionados para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, generando empleo y dinamizando su entorno.

La futura piscina reforzará las instalaciones del cercano Parque Moret, donde ya existen zonas deportivas, de skate, parkour, muros libres y merenderos. Con la ubicación de la piscina en este espacio, se potenciará la actividad del parque y se recuperará un terreno degradado, beneficiando a todos los vecinos del distrito.

Finalmente, la alcaldesa ha recalcado que todos los onubenses, independientemente del barrio donde residan, tienen derecho a disfrutar de una piscina pública en verano, y que este proyecto busca garantizar justicia social y calidad de vida para la ciudadanía.