Huelva registra el lunes 307 donaciones de sangre tras el accidente ferroviario de Adamuz, el triple de un día normal

HUELVA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, sito en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de la capital, registró este pasado lunes 307 donaciones de sangre --de las 2.990 bolsas recogidas en toda Andalucía-- tras el llamamiento realizado por el mismo para que la ciudadanía colaborara tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que se vio afectado el Alvia Madrid-Huelva.

Se trata, según ha indicado a Europa Press la Delegación de Salud y Consumo en Huelva, de más del triple de donaciones que se suele recoger un día normal, que ronda una media de unas 80 diarias.

Desde la Delegación han mostrado su "agradecimiento" por "la solidaridad una vez más mostrada por la ciudadanía onubense" apoyando "masivamente" y "dando respuesta" a este llamamiento que se realizó precisamente este mismo lunes.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células estará abierto de 09,00 a 21,00 horas de forma ininterrumpida hasta el miércoles para atender a los ciudadanos que deseen colaborar, toda vez que el hospital informó de que la Red Andaluza de Centros de Transfusión Sanguínea ha reforzado su funcionamiento, ampliando recursos y horarios.

Al mismo tiempo, el centro hospitalario apeló a la "solidaridad responsable" de la ciudadanía y subrayó que, en estos momentos, "aunque las reservas de sangre en Huelva y Andalucía se encuentran garantizadas, es fundamental seguir donando de manera ordenada y progresiva para asegurar la atención sanitaria en los próximos días".

En total, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recogió este pasado lunes en toda la región 2.990 bolsas de sangre, lo que supone también el triple de un día normal --con hasta un máximo de 900--. El SAS, ha insistido en que se done de manera "escalonada y ordenada" y la Junta de Andalucía agradece el "aluvión" de solidaridad de los andaluces para responder a las necesidades derivadas de la tragedia de Adamuz.