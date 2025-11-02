Huelva registra el mes de septiembre más caluroso de los últimos cinco años y el segundo más seco

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ha registrado este 2025 el mes de septiembre más caluroso de los últimos cinco años, con una temperatura media de 24,8 grados centígrados, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que se trató de un mes de carácter "muy cálido". Asimismo, ha sido el segundo con las temperaturas más altas de la última década solo detrás del mismo mes de 2018, cuando la media fue de 25,6 grados.

Así se recoge en los datos publicados por Aemet, consultados por Europa Press, que indican que, además, ha sido el segundo más seco --seguido de 2024, cuando no se registraron lluvias--, con una precipitaciones de un litro por metro cuadrado, por lo que se ha considerado "muy seco".

El segundo mes de septiembre más caluroso de los últimos cinco años se dio en 2021, cuando la temperatura media de la provincia fue de 23,9 grados centígrados, por lo que su carácter térmico ha sido calificado por la Agencia Estatal de Meteorología como "cálido".

De otro lado, el mes se septiembre más cálido de los últimos diez años fue el de 2018, con 25,6 grados --calificado como extremadamente cálido--, seguido del de 2016, cuando se registró una temperatura media de 24,7 grados --considerado muy cálido-- y de 2017, con 24 grados --calificado como cálido por la Aemet--.

Por otra parte, el mes más seco de los últimos cinco años fue el de 2024, al no registrarse precipitaciones, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que se trató de un mes de carácter "muy seco", así como también fue la única provincia de Andalucía en la que no se registraron lluvias durante ese mes.

El segundo mes de septiembre en el que menos litros por metro cuadrado se registraron en la provincia onubense desde el año 2020 ha sido el de este año 2025, con apenas un litro. El tercer mes más seco fue el de 2023, que contó con unas precipitaciones de 13,2 litros, siendo considerado un mes "normal".

A este le sigue septiembre de 2021, cuando las precipitaciones fueron de 18,2 litros por metro cuadrado, por lo que también se calificó como un mes "normal". De otro lado, las precipitaciones en 2020 fueron de 436 litros por metro cuadrado, aunque la Aemet lo calificó como un mes "seco", con respecto al porcentaje de precipitación mensual sobre la media, que fue del 67%, al tiempo que el mes de septiembre de 2022 se registraron 18,6 litros, pero fue calificado un mes "húmedo", al ser el porcentaje de precipitación mensual sobre la media del 76%.

Habría que remontarse hasta 2017 para encontrar otro mes de septiembre, además del de 2024, que no registrara lluvias en el histórico de los últimos diez años en la provincia, por lo que también se consideró un mes muy seco.