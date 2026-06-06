Huelva rinde tributo eterno a David Cordón dando su nombre al campo de fútbol playa de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la familia de la leyenda del fútbol playa nacional han descubierto la placa que da nombre a las instalaciones de la calle Jabugo de la barriada de Pérez Cubillas, en un "emotivo acto" que ha congregado a representantes del deporte, la sanidad y la sociedad onubense, así como a familiares y amigos del homenajeado.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la familia de David Cordón, ha sido la encargada de descubrir la placa en recuerdo del onubense. Con este reconocimiento, la ciudad rinde un tributo definitivo a una de las figuras más sobresalientes de la historia del deporte local, trágicamente fallecido el pasado mes de enero a los 50 años en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según ha precisado el Consistorio en una nota.

Durante el transcurso del acto, Miranda ha transmitido en nombre de todo el Ayuntamiento y de la ciudadanía onubense un mensaje de "aliento, respeto y memoria eterna" para la familia. "Hay noticias que congelan el alma de una ciudad, y el trágico accidente de Adamuz nos dejó una de esas heridas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar", ha manifestado Miranda durante su intervención, subrayando que "hoy nos hemos reunido para celebrar la vida de un onubense excepcional, involucrado al máximo con todo lo que tuviera que ver con Huelva: el Recreativo, el fútbol playa, la sanidad y su Semana Santa en un Polvorín que se quedó huérfano sin uno de sus hermanos".

Por su parte, Manuel Cordón, hermano del homenajeado y portavoz de la familia, ha tomado la palabra en una emotiva intervención emotiva en la que ha asegurado que "para la familia Cordón es algo mágico que las instalaciones donde se practica el deporte de su vida lleven su nombre".

Unas instalaciones, ha continuado, "que, casualidades de la vida, están ubicadas donde nos hemos criado mi hermano y yo, donde por primera vez le dimos patadas a un balón. A 40 metros de este campo de fútbol playa, mi hermano David correteaba y jugaba como el niño feliz que siempre fue".

El acto ha servido para recordar la figura de un vecino entrañable, profundamente querido en el barrio del Polvorín y considerado una auténtica leyenda del fútbol playa español. Como internacional con la Selección Absoluta, Cordón formó parte de una generación de oro, alcanzando hitos tan brillantes como los campeonatos de Europa de 2001 y 2004, el subcampeonato del Mundo en 2003 y el galardón al Mejor Jugador de la Euroliga 2004.

Su pérdida conmocionó al panorama deportivo nacional, motivando en estos meses sentidos homenajes por parte de entidades como la Real Federación Española de Fútbol, el Getafe C.F. y el Real Club Recreativo de Huelva. Más allá de sus éxitos sobre la arena, el homenaje ha puesto en valor la huella imborrable que Cordón dejó en la sociedad onubense por su vocación de servicio público.

El deportista ejercía como enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez y desempeñaba la labor de delegado del sindicato de enfermería SATSE, destacando siempre por su compañerismo y defensa de la profesión.