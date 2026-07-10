Huelva se suma a las condolencias por las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería)

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Huelva por el incendio de Los Gallardos (Almería). - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva se ha sumado al minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por las 12 víctimas mortales que ha provocado el incendio que durante la tarde de este jueves se originó en Los Gallardos (Almería) y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.

Así, en el Ayuntamiento de Huelva, han secundado este minuto de silencio el equipo de Gobierno, con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; representantes de los partidos de la oposición; el vicepresidente de la Diputación Manuel Cayuela, en representación de la institución provincial; la delegada de la Consejería de Sanidad, Emergencias y Presidencia en funciones, Manuela Caro; y el director del Puerto, Alfonso Peña.

Con este gesto, Huelva traslada sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y expresa su solidaridad con todas las personas afectadas. También han mostrado su reconocimiento a los efectivos que trabajan sobre el terreno para controlar el incendio y "poner fin cuanto antes a esta tragedia".

Así, la alcaldesa ha señalado que con este gesto han querido mostrar la solidaridad de los onubenses a Almería "que ahora mismo está viviendo unos momentos muy difíciles", dar el "pésame a todas las personas fallecidas, a los familiares, amigos" y "agradecer a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están arriesgando sus propias vidas por terminar con este incendio".

Por su parte, el vicepresidente ha señalado que la provincia "sabe por lo que están pasando en Almería", ya que en Huelva "se ha sufrido históricamente precisamente estos mismos efectos de los incendios".

"El dolor de Almería es el dolor de la provincia de Huelva, es el dolor de toda Andalucía, por ello la solidaridad de Huelva por supuesto también va para allá", ha incidido.

Además, la delegada ha expresado los "mejores deseos" para que "los heridos se recuperen y los desaparecidos aparezcan, porque son datos alarmantes que de momento no se puede concretar en cifras".