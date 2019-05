'Huelva te mira' advierte de la futura "urbanización" en el cabezo de La Joya y llama a movilizarse este jueves

Publicado 15/05/2019 11:49:44 CET

HUELVA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Huelva te mira' ha advertido de que con los trabajos en el yacimiento de La Joya "se está planteando una actividad puntual como un paso previo más hacia la urbanización y construcción del cabezo tal y como estaba previsto" en "las directrices del PGOU de 1999", cuando se trata de "una de las necrópolis tartésicas más relevantes de la Península", cuya investigación ha sido "largamente demandada por la sociedad onubense, y debía haberse acometido de forma sistemática hace décadas".

Por ello, la plataforma ha convocado a una concentración por la defensa del patrimonio onubense este jueves 16 de mayo desde las 19.00 horas en torno al cabezo de La Joya. El punto de encuentro será la calle San Sebastián para rodear el cabezo con una gran cadena humana por la avenida de Adoratrices, calle Fray Junípero Serra y el barrio de La Joya. La movilización durará hasta las 21,30 horas para facilitar la máxima asistencia.

Según informa la plataforma en un comunicado, la movilización cuenta con "muchos argumentos" y se ha optado por elegir este momento y lugar para "denunciar las amenazas más urgentes" como es "la tramitación imparable por parte del Ayuntamiento de los planes urbanísticos que van a amputar los cabezos de Mondaca y La Joya siguiendo las directrices del PGOU de 1999, especulativo e insensible a sus valores naturales, culturales, paisajísticos y ambientales".

En su opinión, "la tramitación hace caso omiso a las mociones aprobadas, a la petición de la sociedad, a los escritos de dos departamentos especializados de la Universidad de Huelva y a las miles de alegaciones presentadas a las distintas fases de ambos planes", todo ello "a pesar de que existen alternativas urbanísticas viables para liberar los cabezos de construcciones".

La plataforma convoca la movilización coincidiendo con el plazo de información pública del Proyecto de Urbanización del PERI 13 'Cabezo Mondaca' y con el inicio de la actividad arqueológica en La Joya, "dos circunstancias que ponen de manifiesto el proceso imparable de destrucción de nuestra identidad", apunta el colectivo.

"Si la Consejería de Cultura no determina algo diferente a la vista de los resultados que se obtengan, si el Ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado y la Junta de Andalucía no declara a tiempo el Sistema de Cabezos Monumento Natural de Andalucía, La Joya se amputará con torres de doce plantas que descontextualizarán este enclave de proyección internacional", han enfatizado.

La plataforma advierte igualmente de que el cabezo Mondaca "se recortará como ha ocurrido en San Pedro", así prevén que de no cambiar las cosas "se ocultará con edificios de siete plantas, y con una torre de diez plantas en la parte baja que supondrá un gran impacto sobre el Bien de Interés Cultural (BIC) de la Merced".

A este respecto el colectivo cuestiona cómo se va a recuperar el prometido aspecto original de la plaza de la Merced, "uno de los espacios públicos más antiguos y representativos de la ciudad, si se sustituye el hermoso e histórico fondo del cabezo por unas construcciones que superarán en altura el antiguo convento, la catedral y el interesante edificio de viviendas diseñado por José María Pérez Carasa", para incidir en que "un impacto similar lo estamos ya viendo en lo alto de la antigua Cuesta del Carnicero".

Asimismo, 'Huelva te mira' ha recordado otros motivos para movilizarse por el patrimonio onubense, como "los yacimientos sin poner en valor en Saltés, en la plaza Arqueológica o en la plaza de San Pedro, la falta de revisión del Catálogo para proteger los pocos vestigios de la arquitectura burguesa que quedan en la ciudad, los edificios públicos aún condenados a la demolición como el Mercado de la Merced o Correos, la situación de abandono de edificios protegidos, públicos y privados, como la cárcel, la estación, el Colegio de Ferroviarios y la Casona".

Con respecto al Mercado de Santa Fe, la plataforma denuncia que "el Ayuntamiento convocó el 9 de mayo un concurso público para redactar el Proyecto de consolidación estructural de este edificio y del muro de San Pedro y el Anteproyecto de la adaptación del Mercado a un futuro uso sociocultural sin definir, con unos plazos de ocho días naturales para presentar las propuestas y de un mes para la redacción del Proyecto y Anteproyecto por parte del equipo que resulte adjudicatario.

"En esos plazos es imposible realizar un trabajo riguroso como merece el patrimonio onubense", ha afirmado el colectivo que dice estar "escandalizado". Se trata de un trabajo que "tiene carácter multidisciplinar y en el que se integran varios especialistas en conservación del patrimonio natural y cultural".

"HUELVA ES CABEZOS"

'Huelva te mira' ha explicado que "es consciente del momento actual y por eso exige a las distintas candidaturas a las próximas elecciones municipales un mayor compromiso con el patrimonio onubense, más allá de las palabras y de mociones incumplidas. "La historia de nuestro territorio empezó mucho antes de la llegada de los británicos, de la gesta de 1492. Fue hace millones de años, con la formación de los Cabezos, que permitieron la ocupación ininterrumpida del estuario durante más de 5.000 años. Por eso Huelva es cabezos".

La plataforma ha enfatizado que "Huelva es gracias a los cabezos", que "son nuestra identidad". Asimismo, han resaltado que no se conforman "con el Conquero amputado con el que parece resignarse el Ayuntamiento". Por otro lado, "no podemos hablar de una ciudad verde si despreciamos y construimos los espacios libres naturales que hemos heredado. Destruir el paisaje urbano, la memoria colectiva, no es modernizar la ciudad". "Queremos los cabezos limpios, adecuados para el disfrute de sus numerosos y diversos valores", han remarcado.

Por todo ello, 'Huelva te mira' hace un llamamiento a toda la sociedad onubense a participar en la movilización el próximo jueves. "Hace varias décadas la Plataforma Parque Moret nos precedió en la defensa de los Cabezos, y nos demostró que si la sociedad quiere, se puede parar la destrucción de nuestra identidad. Ahora sigue colaborando intensamente en nuestras actividades. Huelva: es de nuevo tu hora. Defiende tu identidad, si no lo haces tú, nadie lo hará por ti", termina el colectivo ciudadano que se levantó el 31 de enero de 2016 para denunciar el expolio de La Orden Seminario.