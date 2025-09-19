Huelva vive este sábado la procesión Magna Mariana, con 24 vírgenes coronadas y un dispositivo "sin precedentes"

Llegada a Huelva de la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera este pasado jueves para su participación en la Magna Mariana de la capital. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

La ciudad de Huelva acoge este sábado la procesión jubilar Magna Mariana, que reunirá a 24 vírgenes coronadas de la Diócesis, junto a imágenes sacramentales de la ciudad. Así, desde diferentes templos de la capital, las imágenes recorrerán las calles hasta el centro, donde se ha situado la Carrera Oficial. Para este evento se cuenta con el dispositivo especial "sin precedentes" integrado por las distintas administraciones.

El itinerario de la Carrera Oficial se extenderá desde la Plaza de las Monjas hasta el final de la Gran Vía. Los pasos procesionales accederán por las calles Méndez Núñez y Espronceda, mientras que las salidas se realizarán por Alameda Sundheim, Padre Marchena y Plaza del Punto. El Ayuntamiento de Huelva ha señalado que prevé que esta celebración congregue más de cien mil personas por el recorrido procesional.

En concreto, de Huelva capital participan en la procesión la Virgen de la Paz, de la Hermandad de los Mutilados; la Virgen de los Dolores, de la Hermandad del Perdón; la Virgen de los Dolores de la Hermandad de los Judíos, la Virgen de la Salud de la Hermandad de la Sentencia; la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Santa Cena; la Virgen de la Amargura de la Hermandad del Nazareno; la Virgen del Refugio, de la Hermandad de Pasión; la Virgen de los Dolores, de la Hermandad de la Vera+Cruz (Oración en el Huerto); la Virgen de la Victoria, de la Hermandad de la Victoria; la Virgen de la Esperanza, de la Hermandad de la Esperanza y la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva.

Por su parte, de los municipios de la provincia participan la Virgen María Auxiliadora y la Virgen del Valle, ambas de La Palma del Condado; la Virgen de la Estrella de Chucena; la Virgen del Mayor Dolor de Aracena; la Virgen de los Remedios de Villarrasa; la Virgen de la Peña, de Puebla de Guzmán; la Virgen del Socorro, de Rociana del Condado; la Virgen Reina de los Ángeles de Alájar; la Virgen de la Soledad y Virgen de las Angustias, ambas de Ayamonte; la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera; la Virgen de la Bella de Lepe; y la Virgen de Montemayor de Moguer.

Con respecto al dispositivo policial, desde el Ayuntamiento de Huelva se ponen a disposición un total de 115 agentes al servicio de la magna, más 41 para cubrir el turno ordinario de ese día. Además, unos 200 agentes de seguridad y voluntarios facilitarán el tránsito de los peatones por todo el entorno de la carrera oficial y los templos desde los que posesionarán las distintas imágenes --que irán saliendo desde las 15,00 horas de la tarde-- y la última se recogerá a las 02,00 horas de la madrugada.

Por otro lado, 11 Bomberos con una escala y una Bomba Urbana Ligera, así como 12 bomberos del servicio normal diario del parque estarán movilizados en caso de necesidad, así como los voluntarios de Protección Civil, liderados por Francisco Javier Álvarez Bayo, actual jefe del SEIS, al que se le han atribuido esta mañana en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, las responsabilidades como Jefe del servicio de Protección Civil.

Tanto Policía Local, como Bomberos y Protección Civil, así como los miembros del dispositivo médico del 061 estarán en dos puntos de atención al ciudadano que se han habilitado para cualquier emergencia: uno en la zona peatonal próxima al Mercado del Carmen y un segundo en la Casa Colón. En estos dos puntos se distribuirán las pulseras identificativas para localizar a los menores en caso de pérdida.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD

Respecto a la movilidad, el Ayuntamiento va a habilitar aparcamientos disuasorios gratuitos en el recinto Colombino, que estará conectado con Villa de Madrid mediante un servicio de lanzaderas gratuitas que llevará a cabo Emtusa, quien también ha reforzado las líneas 1, 2, 7 y 8, las que conectan los barrios de la capital con el centro, ampliando hasta las 00,00 horas el horario de circulación.

Además, de manera general, el Ayuntamiento de Huelva mantendrá activos distintos departamentos municipales para garantizar la prestación al cien por cien de los servicios públicos necesarios.

Como complemento a este dispositivo municipal, la seguridad de este evento va a estar reforzada con la presencia de unos 650 efectivos de distintas unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil. Además, se cuenta con la presencia de la Unidad de Intervención Policial, guías caninos y de caballería y el apoyo logístico de tres drones, sistemas antidrones y un helicóptero.

Más allá del día de la magna, la Guardia Civil activará a unos 200 agentes de la agrupación de tráfico y el subsector de tráfico de la Guardia Civil para facilitar los desplazamientos tanto de la ida como de la vuelta de las imágenes.

DISPOSITIVO AUTONÓMICO

En lo referente al dispositivo autonómico, se cuenta con el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y efectivos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.

En el apartado específico de los recursos del Servicio Andaluz de Salud, se dispondrá de un equipo móvil de emergencias del 061, dotado de ambulancia, médico, enfermera y técnico de emergencias, a lo largo del recorrido de la procesión, a la vez que se reforzarán con más personal los dispositivos de urgencias tanto de atención primaria como hospitalaria de la capital. También se reforzará el centro coordinador de urgencias y emergencias del 061 en Huelva, desde el que se dirigen y activan los dispositivos de atención a la ciudadanía ante cualquier suceso.

Finalmente, el Puerto de Huelva controlará la zona comprendida entre las avenidas de Hispanoamérica y Francisco Montenegro, que se convertirán en arterias principales de entrada y salida de vehículos, mediante la intervención de la Policía Portuaria.

Igualmente, habilitará una zona de estacionamiento para unos 200 autobuses en el Muelle de Levante y unos aparcamientos en las proximidades del estadio Nuevo Colombino, además la Policía Portuaria colaborará en todo el dispositivo de seguridad en la zona de servicio del Puerto y también en la parte del recinto Colombino. Por otro lado, el Muelle de las Canoas acogerá el día 21 la salida de la Virgen de la Bella de Lepe vía marítima hacia El Terrón.