HuelvaLAB impulsa una nueva programación para acercar la digitalización a empresas y profesionales

Una actividad de HuelvaLAB. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas de la Diputación Provincial, HuelvaLAB, pone en marcha una nueva programación de actividades orientadas a "facilitar la difusión y aplicación práctica de la tecnología en empresas y proyectos emprendedores".

Según ha precisado la institución provincial en una nota, el arranque de las nuevas propuestas coincide con la incorporación de más empresas y proyectos de emprendimiento a HuelvaLAB, que tiene su sede en el Centro de Innovación de los Sectores Productivos de la provincia, en la carretera de San Juan del Puerto a Niebla.

Las actividades programadas hasta final de año abordan algunos de los principales retos que plantea actualmente la transformación digital, desde la búsqueda de financiación hasta el uso de la inteligencia artificial, la protección frente a los fraudes digitales o el análisis de datos para tomar mejores decisiones.

En contexto, la programación incluye el próximo 29 de septiembre una píldora formativa 'online' titulada 'Financiación de la digitalización'. Durante 30 minutos la sesión mostrará qué tipo de inversiones tecnológicas pueden optar a subvenciones, ayudas u otras fórmulas de financiación. Las inscripciones se mantienen abiertas en la web de la Diputación.

El ponente, Vicente Escobar, especialista en inversiones, búsqueda de operadores y consultoría financiera para emprendedores, mostrará cómo financiar un proyecto relacionado con lo digital, sea cual sea su envergadura. Así, el formador comentará las vías más adecuadas para cubrir las inversiones en la creación o mejora de páginas web, la puesta en marcha de comercios electrónicos, el marketing digital en general, la adquisición de herramientas de gestión o basadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización de procesos y analítica de datos.

La píldora formativa 'online' seguirá el modelo participativo desarrollado por HuelvaLAB en otras ocasiones, de manera que la ponencia estará basada en las respuestas a las cuestiones enviadas previamente por las personas que se inscriban gratuitamente.

La nueva programación responde a una visión amplia de la digitalización. Además de presentar herramientas, las actividades ayudarán a "identificar necesidades, valorar inversiones, mejorar procesos y aplicar la tecnología con objetivos concretos".

Una de las líneas de trabajo estará centrada en la gestión empresarial y el crecimiento de los proyectos. HuelvaLAB ofrecerá formación sobre validación de clientes, modelos de negocio escalables, presupuestos y propuestas profesionales, cuadros de mando e indicadores claves. El propósito es que empresas y proyectos emprendedores puedan utilizar los datos "para conocer mejor su evolución y fundamentar sus decisiones".

Esta iniciativa de la Diputación Provincial trabajará la automatización de tareas mediante herramientas que no requieren conocimientos de programación. Las personas participantes podrán conocer aplicaciones para conectar formularios, correos electrónicos, avisos, reservas, bases de datos o sistemas de seguimiento de clientes. Estas soluciones "pueden reducir tareas manuales y mejorar la organización del trabajo diario".

Por su parte, la inteligencia artificial tendrá una presencia transversal, al igual que en los meses previos, a través del Ialab, el laboratorio sobre esta tecnología puesto en marcha por este proyecto de la institución supramunicipal, que está coordinado por el Servicio de Tecnología de la Información. En este sentido, la programación ayudará a conocer cómo incorporar la IA a la elaboración de documentos y contenidos, la organización de información y la automatización de procesos.

La seguridad digital será otra de las líneas prioritarias. Una de las píldoras enseñará a reconocer señales de alerta en correos electrónicos, llamadas, mensajes, enlaces, perfiles o documentos. También se abordarán fraudes como las suplantaciones de identidad, las facturas falsas, los cambios de cuenta bancaria y las solicitudes de pago manipuladas.

Igualmente, HuelvaLAB promoverá la colaboración entre empresas, proyectos emprendedores, centros educativos y agentes del territorio. Entre las propuestas previstas figura un hackatón centrado en retos de ciberseguridad del sector agroforestal, en el que distintos equipos "identificarán vulnerabilidades y plantearán soluciones viables".

Asimismo, la programación combinará formación breve, talleres prácticos, itinerarios para los proyectos incubados o en aceleración, demostraciones tecnológicas y encuentros de colaboración, y contribuirá a "fomentar la digitalización del tejido empresarial rural y, en concreto, del sector agroforestal".

Otro de los ejes será la protección de las ideas y de los activos empresariales. Una sesión práctica ayudará a conocer las diferencias entre marcas, patentes y diseños, así como su papel dentro de una estrategia de innovación. A esta propuesta se sumarán actividades sobre LinkedIn, visibilidad en buscadores y creación de contenidos para ayudar a empresas y profesionales a reforzar su presencia digital y generar nuevas oportunidades. Las inscripciones para las actividades se encuentran disponibles en 'diphuelva.es/huelvalab'.