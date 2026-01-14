Hugo Morán detalla al alcalde de Almonte (Huelva) la inversión de 140 millones en el municipio

Imagen de los daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha mantenido en la tarde de este miércoles una reunión de trabajo con el alcalde de Almonte, Francisco Bella, en la que ambas administraciones han tratado las "necesidades" del municipio de Almonte, con una especial atención las derivadas de la erosión costera y la creciente exposición a temporales, agravadas por los efectos del cambio climático en Matalascañas.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, tras la reunión, Morán ha destacado "el compromiso y la cooperación total" del ministerio con el municipio para abordar los desafíos de este, "garantizando el bienestar de la ciudadanía y la preservación de un entorno de extraordinario valor ambiental como Doñana".

Actualmente, el ministerio ya está ejecutando la actuación de aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención en la playa de Matalascañas, con una inversión superior a seis millones, integrada en una línea más amplia de recuperación y protección del litoral de Doñana. Además, en la reunión, el secretario de Estado ha pedido al alcalde su colaboración para culminar el proyecto de la nueva depuradora de aguas residuales en Matalascañas.

En conjunto, la inversión del ministerio en el término municipal de Almonte asciende a 140 millones, con actuaciones destinadas a la protección y recuperación de los ecosistemas, la mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento, la conservación de la biodiversidad, la protección del litoral y el impulso al desarrollo económico, el empleo y la cohesión social del municipio.

Durante el encuentro, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha planteado al Ayuntamiento de Almonte la necesidad de avanzar hacia "una solución integral y adaptativa" para el paseo marítimo de Matalascañas, que vaya más allá de actuaciones puntuales y permita reordenar y reforzar el borde litoral frente a los temporales y los efectos del cambio climático.

El planteamiento pasa por encargar a los servicios técnicos del Ministerio el estudio de "la alternativa más adecuada", en colaboración con el Ayuntamiento, al tratarse de ámbitos de competencia municipal, con el objetivo de "mejorar la seguridad, la resiliencia y la integración ambiental del frente urbano".

La reunión ha servido también para repasar el estado de las actuaciones en materia de saneamiento y depuración, fundamentales para la mejora ambiental del entorno. En el marco de Doñana, el Ministerio prevé una inversión de 30 millones en Almonte para modernizar las infraestructuras de depuración de Matalascañas y garantizar el cumplimiento de la normativa europea, corrigiendo una situación histórica que ha dado lugar a sanciones por parte de la Unión Europea.

Asimismo, ambas partes han analizado las actuaciones en marcha y previstas en materia de abastecimiento de agua, orientadas a reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el espacio natural de Doñana. Estas actuaciones, incluidas en el Marco Ambiental, suponen cerca de 24 millones de inversión en Almonte y contemplan, entre otras medidas, la mejora de la eficiencia de la red de abastecimiento y la futura conexión con recursos superficiales procedentes de la ETAP del Tinto, de modo que las captaciones subterráneas queden limitadas a situaciones excepcionales de emergencia.

OTRAS ACTUACIONES EN ALMONTE

En el ámbito de la restauración ecológica, el Ministerio impulsa en el término municipal de Almonte actuaciones de recuperación de ecosistemas fluviales y del dominio público hidráulico, como la restauración hidrogeomorfológica del arroyo de El Partido, la recuperación de lagunas y la renaturalización de cauces, con una inversión superior a diez millones, orientada a reducir riesgos de inundación y mejorar el funcionamiento ecológico de la marisma.

El Marco de Actuaciones para Doñana incluye también importantes inversiones en biodiversidad, con más de ocho millones en Almonte destinados a la restauración ecológica de fincas como Los Mimbrales y a la mejora de hábitats en espacios emblemáticos como Las Marismillas, contribuyendo a la conservación de especies amenazadas y a la conectividad ecológica del Espacio Natural.

Estas actuaciones se complementan con las medidas incluidas en el Marco Socioeconómico de Doñana, que moviliza en Almonte más de 23 millones destinados a apoyar al sector agrario, impulsar la innovación y la industria sostenible, mejorar la eficiencia energética, reforzar la conectividad digital, financiar proyectos municipales y promover la formación y la inclusión social, contribuyendo al desarrollo económico y al empleo en el municipio.