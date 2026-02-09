Identifican una segunda avería relacionada con la interrupción del servicio de agua en Hinojos (Huelva)

Trabajos de reparación de la tubería de abastecimiento de agua afectada por el temporal en Hinojos (Huelva). - PLAN INFOCA

HINOJOS (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) ha informado que se ha identificado una segunda avería que ha provocado que desde el pasado miércoles el municipio tenga interrumpido el servicio de agua potable, pese a estar ya solucionada la primera. No obstante, han asegurado que "en cuestión de horas" se podrá restituir el servicio.

Así lo ha explicado la alcaldesa del municipio, Joaquina del Valle Ortega, en un vídeo publicado en las redes sociales del Consistorio, en el que ha explicado que este domingo quedó solucionada la rotura en la conducción que lleva el agua del pozo de La Matanza al depósito municipal, debido a un desplazamiento de tierras provocado por el paso de los temporales.

Por ello, según ha explicado la primera edil, se intentó este lunes dar agua para surtir el depósito "y se comprobó que no llegaba", por lo que se identificó "una segunda avería" que ya se está solucionando.

"Con esta segunda actuación entendemos que quedará totalmente terminada la tarea y probablemente en unas horas regresará el agua a los domicilios. Esperamos que los trabajos se desarrollen bien y que el progreso sea el adecuado", ha manifestado.

Así, el pasado miércoles se informó de la interrupción del servicio, aunque, según explicaron desde Aqualia, empresa que gestiona el suministro en la localidad, el excesivo encharcamiento del terreno por el desbordamiento de los arroyos y las dificultades de acceso a la traza de la tubería hicieron el miércoles "muy complicado" localizar el punto exacto de la avería para proceder a su reparación. Por ello, ante la imposibilidad que se encontraron de reponer el suministro en breve, el depósito municipal se vació afectando directamente al suministro de los hogares.

Ante esta incidencia, el Ayuntamiento de Hinojos puso en marcha un operativo coordinado para "garantizar" el funcionamiento de los centros educativos y otros edificios públicos "en las mejores condiciones posibles".

Paralelamente, desde el Ayuntamiento se activó un suministro extraordinario de agua, destinado a "garantizar" las labores de limpieza, el uso de los aseos y la higiene general de los centros. Este operativo ha consistido en la instalación provisional de un bidón de mil litros en el instituto; la instalación de dos bidones mil litros en el colegio y el reparto de garrafas de 25 litros para la escuela infantil y la escuela de adultos.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa abasteciendo de agua al resto de edificios públicos, entre ellos la Casa de la Cultura, el ambulatorio, el polideportivo y la residencia, con el objetivo de "mantener la prestación de los servicios municipales esenciales" y que "la actividad diaria se desarrolle con la mayor normalidad posible".

Igualmente, el Consistorio ha informado de que un camión cisterna de agua potable irá circulando por diferentes puntos del municipio para abastecer a la población a la que recuerda que acuda con garrafas o recipientes propios.

Por otro lado, ayuntamientos de municipios vecinos, como Pilas o Almonte, entre otros, han cedido sus instalaciones para que los vecinos pudieran hacer uso de duchas.