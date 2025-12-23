El II Encuentro de Jóvenes Cofrades se celebrará 27 de diciembre con la Hermandad de la Salud de Huelva como anfitriona

Presentación del II Encuentro de Jóvenes Cofrades en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; junto al presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González; y el presidente del grupo joven de la Hermandad Sacramental de la Salud, Vicente Antonio Martín, han presentado el II Encuentro de Jóvenes Cofrades, organizado por el Ayuntamiento de la capital con el apoyo de la Diócesis de Huelva y el Consejo de Hermandades, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.

El concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha explicado que la II edición del Encuentro de Jóvenes Cofrades Ciudad de Huelva, "es una cita que demuestra, una vez más, que nuestra Semana Santa tiene un presente vivo y un futuro lleno de esperanza gracias a los jóvenes", ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante la presentación, Castro ha felicitado y agradecido a la Hermandad Sacramental de la Salud "por acoger y organizar este encuentro en su barrio y en su sede canónica, la Parroquia de San Francisco de Asís, en un año además tan especial para la hermandad, en el que se conmemora el XXV aniversario de su carácter penitencial, un acto con el que abrís vuestras puertas a toda la juventud cofrade de Huelva".

Para el edil, este encuentro "nace con un objetivo muy claro, escuchar, dar voz y poner en valor el trabajo que realiza la juventud cofrade dentro de las hermandades, porque son ellos quienes mantienen vivas nuestras tradiciones, quienes aprenden de los mayores y, al mismo tiempo, aportan nuevas ideas, nuevas formas de participar y una mirada renovada a la vida cofrade".

"Desde el Ayuntamiento creemos firmemente en la juventud y en su capacidad para transformar y mejorar nuestra ciudad y por eso impulsamos este encuentro, convencidos de que la Semana Santa de Huelva será tan fuerte como lo sea su juventud cofrade", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades ha felicitado a todos los que forman parte de esta iniciativa, "porque la juventud es la que cogerá el testigo de todos los que estamos aquí y por eso es muy importante organizar citas de estas características".

González también ha reconocido el trabajo de la Hermandad de la Salud, "por la labor extraordinaria que lleva a cabo en Pérez Cubillas" y considera "muy reconfortante" ver cómo "una hermandad de un barrio humilde trabaja por su gente y va creciendo de la manera que está creciendo gracias al apoyo del barrio y, evidentemente, del ayuntamiento y de todas las instituciones relacionadas con el mundo de la Semana Santa".

Por último, el presidente del grupo joven de la Hermandad de la Salud ha afirmado que es "un orgullo y una satisfacción que nos hayan elegido como anfitriones, algo que nos va a servir como colofón a este 25 aniversario que estamos celebrando en la Hermandad".

Martín ha afirmado que el Grupo Joven valora "muy positivamente" la organización de este tipo de eventos, "que nos vienen muy bien para relacionarnos con toda la juventud cofrade de la Semana Santa de Huelva y ya no solo cofrade, sino con toda la juventud onubense, a la que invito el próximo sábado a que se unan a este día en el que seguro vamos a disfrutar mucho".

La cita, que contará con la Hermandad Sacramental de la Salud como anfitriona y servirá para cerrar los actos del XXV aniversario de la adquisición de carácter penitencial, dará comienzo a las 10,30 horas con una charla enfocada a las juventudes cofrades, impartida por la Delegada Diocesana de Hermandades y Cofradías, Mariola Luego.

Tras la charla, a las 12,00 horas, tendrá lugar la misa de San Juan Evangelista, en la Parroquia de San Francisco de Asís y oficiada por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Al finalizar la eucaristía dará comienzo en la casa hermandad de la Salud una convivencia amenizada por la Agrupación Musical del Cristo del Amor.